Son Mühür/ Osman Günden - Aliağa Belediyesi, aile içi ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Aile Danışma Merkezi tarafından hazırlanan “Ergenlik Sürecinde Aile İçi İletişim” konulu seminer, Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi’nin talebi üzerine planlanan seminerde; ailelerin ergenlik sürecini daha sağlıklı yönetebilmesi, çocuklarıyla etkili ve güven temelli iletişim kurabilmesi hedeflendi.

Ergenlik döneminde iletişimin püf noktaları anlatıldı

Semineri veren Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi Uzman Psikoloğu Berfin Ruken Taşkın, ergenlik dönemindeki davranış değişiklikleri, aile tutumları, sınır koyma yöntemleri, empati geliştirme, çatışma yönetimi ve sağlıklı iletişimin temel ilkeleri üzerine kapsamlı bilgi verdi. Taşkın, “Aile içi iletişime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Güçlü aile yapıları, sağlıklı toplumların temelini oluşturur” dedi.

Herkese açık ve ücretsiz danışmanlık hizmeti

Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi, yıl boyunca aile danışmanlığı, bireysel psikolojik destek, çocuk–ergen danışmanlığı, rehberlik çalışmaları ve eğitim seminerleriyle vatandaşlara ücretsiz hizmet sunmaya devam ediyor. Merkez, okulların ve kurumların eğitim taleplerini değerlendirerek toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı sürdürüyor.