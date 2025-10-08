3.Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, sezonun ilk 5 maçında sadece 2 puan toplayarak düşme hattında yer aldı. Siyah-beyazlı ekip, önümüzdeki dört haftada zirve mücadelesi veren rakiplerle karşı karşıya gelecek.

Cumartesi günü Söke 1970 ile karşılaşacak

Grupta 13. sırada bulunan Altay, cumartesi günü evinde 7. sıradaki Söke 1970’yi ağırlayacak. Rakip, geride kalan maçlarda 9 puan topladı. Altay, bu maçtan galibiyet çıkararak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Zorlu deplasman haftası başlıyor

Altay, haftaya 9 puanlı 6. sıradaki Tire 2021 FK’ya konuk olacak. Ligde üst sıralara çıkmak isteyen siyah-beyazlı ekip için bu deplasman kritik öneme sahip.

Derbi ve zirve mücadelesi

Lig 8. haftada Altay, evinde 13 puanla zirve ortağı konumundaki Karşıyaka’yı ağırlayacak. Ardından 10 puanlı 3. sıradaki Kütahyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu zorlu periyotta alacakları puanlarla üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.