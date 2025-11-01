İzmir’in Buca ilçesinde düzenlenen kapsamlı yasaklı madde operasyonunda 1 kilo 611 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan kişilere yönelik Şirinkapı Mahallesi’nde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında bir araç ve ikamet adresinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 611 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi bulundu.

Olayla bağlantılı olarak T.G., H.S. ve S.İ. isimli şüpheliler gözaltına alındı.