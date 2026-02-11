Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirme hedefi doğrultusunda teşkilatını yeni istasyonlarla güçlendirdi. Yangın, arama kurtarma, sel ve su baskınları ile deprem gibi olaylara hızlı ve koordineli müdahaleyi esas alan Büyükşehir Belediyesi, 63’üncü itfaiye istasyonunu Şakran’da hizmete aldı.

Kuzey bölgenin 14’üncü istasyonu

Aliağa Belediyesi’ne ait yerleşke içerisinde yer alan Şakran İtfaiye İstasyonu, Kuzey Bölge’de 14’üncü istasyon olarak tamamlandı. İstasyon, kırsal ve yarı kırsal alanlarda meydana gelebilecek yangın ve afetlere erken müdahale amacıyla planlandı.

Orman yangını riskine göre planlama

İtfaiye Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Erman Karademir, istasyonun yer seçiminin kapsamlı risk analizleri sonucunda belirlendiğini ifade etti. Karademir, yangın ve kurtarma olayları, müdahale süreleri, nüfus hareketleri ve ormanlık alanlara yakınlık kriterlerinin dikkate alındığını belirtti. Pandemi sonrası kırsal alanlarda artan nüfus ve yaz aylarında yükselen orman yangını riskinin bu ihtiyacı belirginleştirdiğini kaydetti.

Kırsal ve yerleşim alanlarına hızlı müdahale

Aliağa ile Çandarlı itfaiye istasyonlarının orta noktasında yer alan Şakran İtfaiye İstasyonu; ev yangınları, trafik kazaları ve kurtarma olaylarının yanı sıra otluk alanlardan ormanlık alanlara sıçrama riski taşıyan yangınlara müdahalede önemli rol üstlenecek. Yeni yatırımlarla birlikte afet ve yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale hedefleniyor.

Dikili’ye yeni ve dayanıklı itfaiye binası

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili’de hizmet veren eski itfaiye binasının yerine afetlere dayanıklı, çağdaş ve donanımlı yeni bir bina kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İki katlı olarak planlanan binada 4 itfaiye araçlık kapalı garaj, otopark, eğitim alanları, personel duşları, sosyal alanlar ve basketbol sahası yer alacak. Yeni tesisin, orman yangınları ve büyük çaplı afetlerde kesintisiz hizmet verecek teknik altyapıya sahip olması planlanıyor.

Yeni istasyonlar yolda

Büyükşehir Belediyesi, yangın ve afetlerle mücadele kapasitesini artırmak amacıyla Urla Gülbahçe, Bayındır Arıkbaşı, Menemen Ulukent ve Menderes Ahmetbeyli’de yeni itfaiye istasyonlarını hizmete almak için çalışmalarını sürdürüyor.