Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda anne ve bebek dostu projelerine bir yenisini ekledi. Türk Kadınlar Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen bebek bakım ve emzirme kabinleri projesinin ilk uygulaması, Ufuk Mahallesi Muharrem Okutucu Parkı’nda hizmete alındı.

Açılış törenine Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şube Başkanı ve Bebek Emzirme Kabinleri Koordinatörü Selma Durak, Proje Koordinatörü Bekir Uley, Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi Başkanı Sema Korkmaz, Ufuk Mahallesi Muhtarı Mehmet Ulutatış ve mahalle sakinleri katıldı.

“Toplumsal refahın temel taşı”

Açılışta konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şehir yaşamında annelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Duman, bebek bakımına ilişkin kaygıların anneleri zaman zaman evle sınırlı bir yaşama zorladığını belirterek, hijyenik, güvenli ve konforlu alanlar oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Duman, kadınların ve çocukların mutluluğunun toplumsal refahın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

İlçe geneline yaygınlaştırılacak

Açılışı yapılan kabinin bir başlangıç niteliği taşıdığını belirten Başkan Duman, bebek bakım ve emzirme kabinlerinin ilçede ihtiyaç duyulan farklı noktalarda da hizmete alınacağını kaydetti.

Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Selma Durak ise Buca Belediyesi’nin bu uygulamasını kadın ve çocuk dostu kent yaklaşımının önemli bir örneği olarak değerlendirdi.

Annelerden olumlu geri dönüş

Modern tasarımıyla dikkat çeken bebek bakım ve emzirme kabini; emzirme koltuğu, alt değiştirme ünitesi ve hijyenik donanımıyla annelerin kullanımına uygun şekilde hazırlandı. Kabin, Ufuk Mahallesi’nde yaşayan annelerden olumlu geri dönüş aldı.