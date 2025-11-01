İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Bostanlı Pazaryeri’nin cumartesi günleri “Bostanlı Tekstil Günleri” etkinliği için kullanılması, pazarcı esnafıyla belediyeyi karşı karşıya getirdi. Belediye, pazaryerini yeni bir gelir kaynağı olarak değerlendirmek isterken, bazı esnaflar uygulamaya tepki gösterdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: GELİR ÇEŞİTLİLİĞİ VE KAMU HİZMETLERİ

Karşıyaka Belediyesi, etkinliğin kent ekonomisinin sürdürülebilirliği ve çalışan maaşlarının zamanında ödenebilmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Belediye açıklamasında, projeyle gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi hedeflendiği vurgulandı.

ESNAF PROTESTOSU ETKİNLİĞİ ERTELEDİ

1 Kasım’da açılması planlanan Tekstil Günleri, pazaryerinde çarşamba günleri tezgah açan bazı esnafların engellemesi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Belediye, protestonun kamu düzenini bozacak ve vatandaşların temel ihtiyaçlarına erişimini engelleyecek nitelikte olduğunu ifade ederek, etkinliğin geçici olarak ertelendiğini açıkladı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Karşıyaka Belediyesi olarak, kentimizin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak ve çalışanlarımızın hak ettikleri maaşları zamanında alabilmelerini temin etmek amacıyla, Bostanlı Pazaryeri’nin cumartesi günleri “Bostanlı Tekstil Günleri” etkinliği kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu uygulama, belediyemizin gelir kaynaklarını çeşitlendirme ve kamu hizmetlerini kesintisiz biçimde sürdürebilme hedefi doğrultusunda hayata geçirilmiştir.



Ancak 1 Kasım’da (bugün) açılması planlanan “Bostanlı Tekstil Günleri”, aynı pazaryerinde çarşamba günleri tezgah açan bazı esnafların engellemesi sonucu gerçekleştirilememiştir. Gerçekleşen protesto eylemi, kamu düzenini bozacak ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına erişimini engelleyecek bir mahiyet kazanmıştır.

Tekstil Günleri projesine yönelik bu karşı duruş, pazarın açılışını fiilen engellemiş ve etkinliğin geçici olarak ertelenmesine neden olmuştur.

İlgili insiyatiflerin bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine ve sürecin sağduyuyla çözüleceğine olan inancımız tamdır.



Belediyemiz, kolluk kuvvetleriyle eşgüdüm içinde olaylara tamamen itidalli bir yaklaşımla müdahale etmiş; hiçbir şekilde fiziksel bir müdahalede bulunmadan, halkımızın huzurunu ve güvenliğini ön planda tutmuştur. Bu tutum, Karşıyaka Belediyesi’nin demokratik değerlere, toplumsal barışa ve ortak akla bağlılığının bir göstergesidir.



Bilinmelidir ki Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Tekstil Günleri’nin planlandığı şekilde hizmete açılması konusunda kararlıdır. Vatandaşlarımızın mağduriyetine veya kamu hizmetlerinin aksamasına neden olacak hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir.

Esnafımızın haklarını korumak kadar, halkımızın temel ihtiyaçlara adil biçimde erişimini sağlamak da bizim asli görevimizdir.



Tüm tarafları sağduyuya, yapıcı diyaloğa ve Karşıyaka’nın ortak değerlerine saygı göstermeye davet ediyor; Bostanlı Tekstil Günleri’nin önümüzdeki haftalarda düzenli ve güvenli biçimde hizmete başlayacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.