Son Mühür/ Emine Kulak- Ramazan ayına kısa bir süre kala marketlerde satışa sunulan Ramazan kolileri, bu yıl da yükselen fiyatlarıyla dikkat çekti. Geçen yıla kıyasla koli fiyatlarında yüzde 22 ile yüzde 35 arasında artış yaşanırken, gıda enflasyonunun özellikle dar gelirli vatandaşların bütçesini zorladığı gözlendi.

Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Çarşamba günü başlayıp 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Ramazan öncesinde hayır amaçlı alımların da artmasıyla temel gıda ürünlerinden oluşan kolilere olan talep yükselirken, maliyetlerdeki artış hem vatandaşları hem de yardımseverleri düşündürüyor.

2026 yılı itibarıyla en küçük kapsamlı Ramazan kolisinin ortalama fiyatı 550 TL seviyesine ulaşırken, daha geniş içerikli büyük kolilerde fiyat artışlarının yüzde 35’e kadar çıktığı görüldü. Ramazan kolileri, mutfakların temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandı.

Bereket Paketi 500 TL’ye yaklaştı

Dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanan 12 ürünlü Bereket Paketi, bu yıl 499,95 TL’den raflardaki yerini aldı. Paket, geçen yıl 369,95 TL’ye satılıyordu. Böylece bir yılda yaklaşık 130 TL’lik artış yaşanırken, zam oranı yüzde 35’e ulaştı.

Lezzet Paketi 800 TL oldu

Daha geniş ürün içeriğine sahip Lezzet Paketi ise bu yıl 21 ürünle 799,95 TL fiyatla satışa sunuldu. Geçtiğimiz yıl 23 üründen oluşan paket 629,95 TL’den satılırken, hem fiyat artışı hem de ürün sayısındaki düşüş dikkat çekti.

Paket içerikleri

Bereket Paketi’nde un, ayçiçek yağı, makarna çeşitleri, çorba, domates salçası, tuz, pirinç, bulgur, şeker ve çay gibi temel ürünler yer alıyor. Lezzet Paketi’nde ise bunlara ek olarak bakliyat çeşitleri, irmik, bulyon, kahve ve tatlı ürünleri bulunuyor.