İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakaladı.

Organize suç yapılanmalarının faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda, kamuoyunda “Serdengeçtiler” olarak bilinen gruba mensup olduğu tespit edilen Z.M.’nin Çeşme ilçesindeki bir villada saklandığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Z.M., emniyete götürüldü.

14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası

Şüphelinin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda; yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma, gece vakti yağma, kasten yaralama, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile sayı ve nitelik bakımından vahim silah veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarından arandığı tespit edildi.

Z.M. hakkında söz konusu suçlardan toplam 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Otomatik silah ve tabanca ele geçirildi

Şüphelinin saklandığı villada gerçekleştirilen aramalarda 1 adet Uzi tipi otomatik silah, 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca ile bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Gözaltındaki Z.M.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.