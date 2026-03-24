Son Mühür- İzmir’in sağlık üslerinden biri olan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yaşlılar Haftası kapsamında hafızalardan silinmeyecek bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hastanenin palyatif bakım servisinde tedavi süreçleri devam eden hastalar için düzenlenen organizasyon, sağlık hizmetinin yalnızca tıbbi müdahalelerden ibaret olmadığını, şefkat ve moralin iyileşme sürecindeki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Hastane yönetiminin ve sağlık personelinin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda, hastaların yüzündeki tebessüm günün en değerli karesi oldu.

Başhekim ve sağlık ordusundan moral ziyareti

Etkinlik, Prof. Dr. Başhekim Bülent Çalık ve beraberindeki yönetim kadrosunun palyatif servis çalışanlarıyla bir araya gelmesiyle başladı. Tedavi gören yaşlı hastaları odalarında tek tek ziyaret eden heyet, hastalarla yakından ilgilenerek onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi. Sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle hazırladığı ikramlar eşliğinde devam eden programda, hastalara sunulan çiçekler servisteki atmosferi bir anda değiştirdi. Moral ve motivasyonun en üst seviyeye çıktığı bu anlar, hastalar ve hasta yakınları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Türkülerle duygu dolu ve samimi anlar

Programın ilerleyen saatlerinde düzenlenen pasta kesimi, etkinliğin en renkli anlarından birini oluşturdu. Ancak günün en unutulmaz bölümü, bağlama eşliğinde seslendirilen türküler oldu. Anadolu’nun ezgileri palyatif servisin koridorlarında yankılanırken, hastalar ve sağlık personeli duygu dolu anlar yaşadı. Müziğin birleştirici ve iyileştirici gücüyle harmanlanan bu samimi atmosfer, hastane ortamının soğuk yüzünü bir kenara bırakarak sıcak bir aile ortamı oluşturulmasını sağladı.

Tıbbi bakımın insani ve psikososyal boyutu

Organizasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Başhekim Prof. Dr. Bülent Çalık, yaşlı bireylerin toplumun hafızası ve en kıymetli hazinesi olduğuna vurgu yaptı. Palyatif bakımın doğası gereği hassas bir süreç olduğunu belirten Çalık, sunulan hizmetin sadece ilaç ve tedaviyle sınırlı kalmaması gerektiğini, psikososyal desteğin ve insani dokunuşun bu servisin temel taşı olduğunu ifade etti. Bu tür etkinliklerin hastaların yaşama tutunma azmini artırdığını belirten Başhekim, sağlıkta şefkat vizyonunu güçlendirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Yalnızlığa karşı şefkat köprüsü

Özellikle kronik rahatsızlıklarla mücadele eden yaşlı hastaların kendilerini sosyal hayattan izole hissetmemeleri amacıyla kurgulanan bu özel gün, samimi sohbetlerin ardından sona erdi. Hastane çalışanlarının hastalarla kurduğu güçlü bağ, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini bir kez daha kanıtlarken; Yaşlılar Haftası’nın ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen bu vefa buluşması, İzmir sağlık camiasında örnek bir uygulama olarak kaydedildi.