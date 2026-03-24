Son Mühür- İzmir’in Güzelbahçe ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi’nde yer alan 2599 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askıya çıkarıldı. Yaklaşık 70 bin metrekarelik alanı kapsayan düzenlemede, plan kararları güncellenirken kullanım dağılımı ve yoğunlukta önemli revizyonlara gidildi.

Plan değişikliğinin temelini, 1999 tarihli mevzi imar planı ile 2013 yılında onaylanan nazım imar planı arasındaki uyumsuzluk oluşturdu. Üst ölçekli plan kararlarına uyum sağlamak amacıyla hazırlanan yeni düzenleme ile alanın fonksiyonları yeniden tanımlandı.

Yapılan değişiklikle birlikte İzmir–Kuşadası Karayolu’na cepheli bölüm ticaret-konut alanı olarak planlandı. Bu aks boyunca ticari hareketliliği desteklemek amacıyla cep otoparklı yeni bir ulaşım bağlantısı da projeye eklendi. Söz konusu alanın doğusunda ise 36 bin 282 metrekarelik bölüm düşük yoğunluklu gelişme konut alanı olarak ayrıldı.

Yoğunluk değerlerinde de değişikliğe gidildi. Önceki planda hektar başına 90-180 kişi olarak belirlenen yoğunluk, güncel mevzuata uygun şekilde 51-120 kişi/hektar aralığına çekildi. Bu doğrultuda plan alanında öngörülen nüfusun 233 ile 548 kişi arasında kalacağı ifade edildi.

Yeni planda ayrıca 10 bin 131 metrekare yeşil alan, 3 bin 140 metrekare sosyal tesis alanı, 6 bin 908 metrekare belediye hizmet alanı ile 3 bin 946 metrekare yol ve otopark alanı ayrıldı. Önceki plana kıyasla ticaret-konut kullanımının artırıldığı, buna karşılık gelişme konut alanının daraltıldığı dikkat çekti.

Plan raporunda, yapılan düzenlemelere rağmen toplam nüfusta artış öngörülmediği özellikle vurgulandı.

Raporda bahsi geçen amaç şu şekilde belirtildi;

“Tapuya İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi, 2599 ada 1 parsel olarak kayıtlı ve yaklaşık 7 hektar yüzölçümlü alan için hazırlanan “1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nin amacı;

Alan için 1998 yılında hazırlanarak onanmış olan mevzi imar planı kararlarının, alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak 2013 yılında onanan “Güzelbahçe İlçesi, 1/5.000 ölçekli Yelki ve Mustafa Kemal Paşa Mahalleleri ve Civar Nazım İmar Planı”na dahil edilmesi neticesinde geçerliliğini yitirmesine istinaden alan için söz konusu bütüncül 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları ışığında 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanması gerekliliği doğmuş olup, planlama sürecinde temin edilen kurum ve kuruluş görüşleri ile şekillenen yeni 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda yeni donatı alanları ve ulaşım altyapı unsurlarının belirlenmesi sebebi ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda da değişiklik yapılması gerekmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 25.02.2025 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onanmıştır.

Ardından; 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin hazırlık sürecinde, bölgede duyulan ihtiyaç istinaden alanda yeni bir “Belediye Hizmet Alanı” ayrılması ve 2013 onay tarihli bütüncül plan ile belirlenmiş olan brüt yoğunluk değer aralıklarının güncel Yönetmelik ile tariflenen değer aralıklarından farklı olması sebebi ile alan bütününde 2013 planı ile belirlenmiş olan brüt yoğunluk aralığı üst sınırının aşılamayacağına dair plan uygulama hükmü belirlenmesi gerekliliği doğmuş olup, bu işlemler plan sahasının tamamını etkilediğinden 7 ha’lık alan sınırı korunarak yeni bir 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

Hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 2013 onay tarihli bütüncül plan kararlarına uyulmakta, bu plan ile belirlenmiş yoğunluk değerleri korunmakta, planlamanın eşitlik ilkesi gözetilmekte, yeni kentsel sosyal ve teknik altyapı alanları kazanılmakta ve uygulama safhasına dönük sorunlar bertaraf edilmektedir