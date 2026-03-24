Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yerel yönetim ve emek dünyası arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği görevine yeni atanan Deniz Şahin Gümüştekin’i makamında ziyaret eden Başkan Tugay, yeni dönem için "hayırlı olsun" temennilerini iletti. Şube başkanlarının da hazır bulunduğu bu üst düzey buluşmada, kentin geleceği ve çalışma hayatına dair birlik mesajları ön plana çıktı. Ziyaret sırasında İzmir’in kronikleşen sorunlarının ancak ortak akıl ve el birliğiyle aşılabileceği, bu dayanışmanın şehre başarı getireceği vurgulandı.

Güçlü temsiliyet ve kurumsal diyalog

Başkan Tugay’a bu anlamlı ziyarette İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ile Genel Sekreter Zeki Yıldırım eşlik etti. Büyükşehir bünyesinde çalışan binlerce emekçinin örgütlü olduğu DİSK ile kurulan diyaloğun sağlıklı bir zeminde yürümesinin önemine değinen Tugay, yerel yönetim olarak çalışanların haklarına ve sendikal faaliyetlere verdikleri değeri ifade etti. Görüşmede, belediye hizmetlerinin verimliliği ile işçi refahı arasındaki dengenin ancak şeffaf bir iletişimle korunabileceği belirtildi.

"Değişim hikayesi İzmir’den yazılabilir"

Siyasi ve toplumsal sorumluluklara dair vizyonunu paylaşan Dr. Cemil Tugay, Türkiye’nin içinden geçtiği zorlu sürece dikkat çekerek umut verici açıklamalarda bulundu. Mevcut gidişatın değişmesi gerektiğini ve bu dönüşümün lokomotifinin İzmir olabileceğini belirten Tugay, İzmir’in farklı kültürleri barış içinde yaşatan bir hoşgörü kenti olduğunu hatırlattı. Belediye başkanı olarak duruşunun her zaman adil ve eşitlikçi olacağını taahhüt eden Tugay, hiçbir kesimi ayırmadan, toplumsal ahengi koruyarak mücadele etmenin şart olduğunu savundu.

Ortak mücadele ve ekip ruhu vurgusu

İzmir’in her noktasına hizmet götürme noktasında sendikalardan destek isteyen Başkan Tugay, "Bir takım olarak aynı anlayışla hareket etmeliyiz," diyerek ekip ruhunun önemine değindi. Kendi içlerindeki uyumu sağladıkları sürece kentin kalkınmasının hızlanacağını ifade eden Tugay, sendika temsilcilerine iş birliği çağrısında bulundu. Bu yaklaşım, sadece belediye koridorlarında değil, İzmir’in genel çalışma ikliminde de pozitif bir beklenti yarattı.

DİSK’ten açık kapı mesajı: "Birlikte yol yürüyelim"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin ise yeni dönemde omuz omuza mücadele etmeye hazır olduklarını belirtti. Yerel yönetimle işçi sınıfı arasındaki bağların kopmamasının kentin yararına olacağını vurgulayan Gümüştekin, iletişim kanallarının her daim açık tutulması gerektiğini söyledi. Gümüştekin, "Bundan sonraki süreçte birlikte yol yürüyelim," diyerek iş birliğine olan inancını tazeledi ve ziyaretin İzmir’deki emek mücadelesi için motivasyon kaynağı olduğunu ekledi.

