Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yönetimindeki son iki yıllık süreçte, kentin çehresini değiştiren ve yerel kalkınmayı destekleyen çok sayıda vizyon proje birer birer hayata geçirildi. Şehrin tarihi dokusunu korurken modern ihtiyaçlara cevap veren bir anlayışla hareket eden Büyükşehir Belediyesi; Göl Gazinosu’ndan Zeytinlik Hizmet Binası’na, spor tesislerinden kültür merkezlerine kadar geniş bir yelpazede yatırım zinciri oluşturdu. İzmir’in hafızasında yer eden simge mekanlar aslına uygun şekilde yenilenirken, kamu hizmetlerinin kalitesini artıracak teknolojik donanımlı binalar kente kazandırıldı. Sağlık, spor ve kültür alanındaki bu dev hamle, İzmir’in sadece bugününe değil, geleceğine de ışık tutuyor.

Sağlıkta modernleşme: Eşrefpaşa Hastanesi’ne dev ek bina

Kentin sağlık altyapısını güçlendirmek adına yürütülen en kritik projelerden biri olan Eşrefpaşa Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 549 milyon liralık dev bir bütçeyle yükselen tesiste fiziki gerçekleşme oranı yüzde 52 seviyesine ulaşırken, binanın kaba inşaatı başarıyla tamamlandı. 34 yatak kapasitesine sahip olacak bu modern sağlık kompleksinde, 6 tam donanımlı ameliyathane, yoğun bakım servisleri ve kadın doğum birimleri yer alacak. Bu yıl içerisinde kapılarını açması hedeflenen hastane, İzmirlilere dünya standartlarında ücretsiz sağlık hizmeti sunmaya devam edecek.

Kültürpark’ın altın çağı: Göl Gazinosu ve Mogambo yeniden ışıldıyor

İzmir’in en değerli yeşil alanı ve kültürel mirası olan Kültürpark, Başkan Cemil Tugay’ın başlattığı yenileme seferberliği ile eski ihtişamına kavuştu. Türkiye’nin sahne sanatları tarihinde derin izler bırakan efsanevi Göl Gazinosu, aslına sadık kalınarak restore edildi ve 94. İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte sosyal tesis ve Mutfak Müzesi olarak hizmete açıldı. Kültürpark içindeki modernleşme rüzgarı bununla da sınırlı kalmadı; Mogambo yenilendi, Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi kitapseverlerin hizmetine sunuldu ve gençler için hayati önem taşıyan "Stüdyo Kültürpark" projesi tamamlandı. Parkın tarihi kapıları ve heykelleri de titiz bir restorasyon sürecinden geçirilerek koruma altına alındı.

Tarih ve hizmet bir arada: Ay Yıldızlı Konak ve zeytinlik hizmet binası

İzmir’in binlerce yıllık tarihini yaşatmak için tescilli yapılar üzerinde yürütülen restorasyon çalışmaları meyvelerini veriyor. Basmane bölgesinin en özgün mimari örneklerinden biri olan Ay Yıldızlı Konak, titiz bir çalışma sonrası tarihi dokusu korunarak kente yeniden kazandırıldı. Öte yandan, belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Konak Güney Mahallesi’nde inşa edilen 7 katlı Zeytinlik Hizmet Binası kapılarını açtı. 17 bin metrekarelik kullanım alanına sahip bu modern yapı, çalışma ofislerinden sosyal alanlara, geniş bir otoparktan sokak hayvanları için acil müdahale odalarına kadar çok fonksiyonlu bir hizmet merkezi olarak kurgulandı.

Sporun başkenti İzmir: Tesisler yenileniyor, yeni sahalar açılıyor

Gençlerin spora teşvik edilmesi ve kentin spor altyapısının modernizasyonu kapsamında ilçe ayrımı gözetmeksizin yatırımlar sürüyor. Şehit Ümit Boz Futbol Sahası ve Bayraklı Çiçek Halı Sahası gibi mevcut tesisler baştan sona yenilenirken, Karşıyaka Örnekköy’e yeni bir halı saha kazandırıldı. Buz sporlarından yüzmeye kadar her branşta iyileştirme yapan Büyükşehir Belediyesi; Bostanlı Buz Pisti, Havuz İzmir ve Celal Atik Spor Salonu gibi önemli tesislerdeki yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca kentin artan mezarlık ihtiyacı doğrultusunda Seferihisar Turgut ve Karşıyaka Örnekköy’de yeni defin alanları oluşturularak önemli bir eksiklik giderildi.

İlçelerde yerel kalkınma: İtfaiyeden otogara modern dönüşüm

Büyükşehir’in hizmet ağı, merkezin ötesine taşarak Dikili’den Bergama’ya kadar tüm ilçelere ulaştı. Dikili’de 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan modern itfaiye binasının temelleri atılırken, Bergama Şehirlerarası Otobüs Terminali tamamen yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. İlçelerdeki sosyal yaşamı desteklemek amacıyla 10 farklı noktada alaçıklar hizmete açılırken, Gaziemir’in kalbi sayılan Abdullah Arda Meydanı estetik bir düzenlemeyle yenilendi. Ayrıca kentin estetiğini ve güvenliğini artırmak adına 386 farklı noktada aydınlatma ve peyzaj çalışmaları tamamlanarak İzmir’in geceleri ışıl ışıl bir görünüme kavuşması sağlandı.

Yeni müjdeler

İzmir’in kültür hayatına damga vuracak olan Taş Eserler Bölümü’ndeki 15 bin metrekarelik dev kütüphanenin Nisan ayında açılması için geri sayım başladı. Dijital çalışma alanları ve görme engelli vatandaşlara özel bölümleriyle Türkiye’nin en güzel kütüphanelerinden biri olmaya aday bu tesisin yanı sıra, gelecek dönem projeleri de netleşti. Karşıyaka Stadı, Opera Binası, Gaziemir Kültür Merkezi ve çeşitli meydan düzenlemeleri gibi kentin değerini katlayacak yatırımlar için hazırlıklar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, her ilçenin ihtiyacına göre pazar yerlerinden taziye evlerine, kütüphanelerden hayvan barınaklarına kadar çok yönlü bir hizmet seferberliğini sürdürmeye kararlı.

