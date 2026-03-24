Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, küresel sağlık diplomasisi ve kentsel yönetim alanında Türkiye’yi gururlandıran bir başarıya daha imza attı. Dr. Tugay, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın en yetkili karar alma mercilerinden biri olan Siyasi Komite üyeliğine bir kez daha layık görüldü. Avrupa genelinde sınırlı sayıda vizyoner liderin kabul edildiği bu üst düzey yapı, sağlıklı şehirleşme politikalarının kıta genelinde şekillendirilmesinde ve yerel yönetimler arasındaki stratejik iş birliklerinin koordine edilmesinde hayati bir fonksiyon icra ediyor.

Küresel yönetişimde İzmir imzası ve stratejik temsiliyet

Başkan Cemil Tugay’ın komite üyeliğine yeniden seçilmesi, yalnızca bir şahsi başarı değil, aynı zamanda İzmir’in son yıllarda hayata geçirdiği sürdürülebilir kentsel modellerin uluslararası arenadaki tescili niteliği taşıyor. Şehrin iklim kriziyle mücadele, toplumsal adaletin tesisi ve bütüncül sağlık politikaları konusundaki kararlılığı, DSÖ nezdinde büyük bir takdirle karşılanıyor. Bu görevlendirme, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin Avrupa’daki kurumsal ağırlığını pekiştirirken, Türk yerel yönetimlerinin dünya standartlarındaki gelişim süreçlerine doğrudan müdahil olma kapasitesini de artırıyor.

Liyakat ve denge esasına dayalı üst düzey yapılanma

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı bünyesinde oluşturulan Siyasi Komite, son derece titiz seçim kriterleriyle faaliyet gösteriyor. Avrupa’nın dört bir yanından gelen çağrılar neticesinde belirlenen bu özel kurul; coğrafi dağılım, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ulusal ağlar arasındaki denge gözetilerek seçilen en fazla 16 siyasi liderden teşkil ediliyor. Belediye başkanları ve seçilmiş üst düzey temsilcilerden oluşan bu mekanizma, ağın stratejik rotasını belirleyen en üst düzey yönlendirme organı olarak kabul ediliyor. Dr. Tugay’ın bu elit grupta yer alması, bölgesel kalkınma ve halk sağlığı odaklı projelerin Avrupa vizyonuyla uyumunu simgeliyor.

Faz VIII dönemiyle kentsel dönüşümde yeni ufuklar

İki yıllık yeni görev süresi boyunca Siyasi Komite üyeleri, "Faz VIII" olarak adlandırılan yeni dönemin öncelikli hedeflerine rehberlik edecekler. Bu kritik dönem; sağlık ve esenliğin tüm kamu politikalarının merkezine yerleştirilmesini, çevresel şoklara karşı dirençli kentlerin inşasını ve eşitsizliklerin minimize edildiği kapsayıcı bir toplum yapısını hedefliyor. Katılımcı yönetişim modellerinin güçlendirilmesi ve şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi için stratejik kararlar alacak olan komite, yerel yönetimlerin küresel dönüşümdeki dönüştürücü gücünü maksimize etmeye odaklanacak.

Türkiye sağlıklı Kentler Birliği’nin Avrupa köprüsü

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın ülkemizdeki resmi ve yegane temsilcisi olarak kritik bir misyon yürütüyor. Bünyesindeki 153 belediye ile devasa bir ekosistemi yöneten birlik, farklı ölçeklerdeki yerel yönetimleri ortak bir sağlık ve yaşam kalitesi paydasında buluşturuyor. Kapasite geliştirme çalışmalarından uluslararası ortaklıklara kadar geniş bir yelpazede aktif rol oynayan birlik, Dr. Cemil Tugay’ın liderliğinde Avrupa’daki güçlü yerel yönetim ağının en dinamik bileşenlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu başarı, Türkiye'nin kentsel sağlık standartlarını yukarı taşıma kararlılığının bir yansıması olarak görülüyor.