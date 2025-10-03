Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi, Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezleri aracılığıyla üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. İlçede öğrenim gören ve 18-29 yaş aralığında Buca’da ikamet eden öğrenciler, merkezlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Çamaşırhaneden ders çalışma alanlarına, kütüphaneden spor salonlarına kadar birçok ihtiyaca yanıt veren merkezler, gençlerin yaşamına değer kattı.

Başkan Duman: “Dayanışma içinde olmaktan mutluyuz”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, gençlik merkezlerinin sosyal belediyeciliğin kalbinin attığı yerler olduğunu belirterek, “Üniversite kenti Buca’mızda genç arkadaşlarımıza en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için özenle hizmet üretiyoruz. Öğrencilerimiz merkezlerimizde eğitimden spora, sosyal yaşamdan beslenmeye kadar pek çok ihtiyacını karşılayabiliyor. Onlarla dayanışma içerisinde olmaktan gururluyuz. Gençlerimizin potansiyellerini açığa çıkaracak, güvenli ve ilham verici alanlar oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Tarık Akan Gençlik Merkezi: Oyun odasından sinemaya

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi karşısında bulunan Tarık Akan Gençlik Merkezi, geniş imkanlarıyla dikkat çekti. PlayStation, langırt ve bilardo masasının bulunduğu oyun odası, günde 100 kişiye hizmet veren çamaşırhane, bowling salonu ve fitness alanı merkezde yer alıyor. Cep sinemaları ve tiyatro salonu da öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağladı. Merkezin giriş katındaki Kent Lokantası ve Üzüm Cafe, uygun fiyatlı menüleriyle öğrencilerin bütçesine destek olurken, “Askıda Yemek” uygulaması ise ekonomik zorluk yaşayan gençlere ücretsiz yemek imkânı sundu.

Işıl Saygın Gençlik Merkezi: Kütüphane ve çalışma alanı

Dumlupınar Mahallesi’nde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi karşısında bulunan Işılay Saygın Gençlik Merkezi, öğrencilerin en çok tercih ettiği kütüphane ve çalışma alanlarıyla öne çıktı. 70 kişi kapasiteli ders çalışma bölümü, sınava hazırlanan veya ders aralarında sessiz ortam arayan gençlere ev sahipliği yaptı. Merkezin çamaşırhanesi de günde yaklaşık 60 öğrenciye hizmet verdi.