Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki ibadethanelerde yürüttüğü temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ramazan ayı boyunca programlı şekilde sahaya çıkan ekipler, her gün farklı bir ibadethanede kapsamlı temizlik uygulaması gerçekleştirdi.

Her gün farklı noktada temizlik mesaisi

Belediyenin iştiraki İZBETON AŞ bünyesinde görev yapan ekipler, vatandaşların ibadetlerini hijyenik koşullarda yerine getirebilmesi amacıyla camilerde detaylı çalışma yürüttü. Temizlik faaliyetleri kapsamında ibadethaneler baştan sona elden geçirilirken, bayram öncesi hazırlıklar hız kazandı.

Mihraptan avizelere detaylı temizlik

Çalışmalar çerçevesinde camilerin mihrap, minber, kürsü, kapı ve pencereleri özenle temizlendi. Duvar yüzeyleri silinerek hijyen sağlanırken, avizeler özel ekipmanlarla yıkandı. Zeminlerde bulunan halılar ise profesyonel makinelerle temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi.

Tüm ibadethaneler kapsama alınıyor

Ramazan ayında camilere öncelik veren ekipler, yıl boyunca ise mescit, cemevi, kilise ve sinagoglarda da temizlik hizmeti sunmayı sürdürüyor. Ücretsiz olarak verilen hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların talepleri, ALO 153 Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden alınarak değerlendirmeye alınıyor.