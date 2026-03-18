Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Buca’da uzun yıllardır yaşanan su taşkını sorununa kalıcı çözüm getirmek amacıyla kapsamlı bir altyapı seferberliği yürütüyor.

Yaklaşık 420 milyon liralık yatırım kapsamında hayata geçirilen yağmur suyu ayrıştırma projeleriyle ilçede modern ve sürdürülebilir bir altyapı sistemi oluşturuluyor.

Özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanan su baskınlarını önlemeyi hedefleyen çalışmalar, etap etap farklı mahallelerde uygulanıyor.

Özmen ve Erdem Caddeleri baştan sona yenilendi

Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi kapsamında Özmen ve Erdem caddelerinde yürütülen çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 400 milyon liralık yatırım ile bölge modern altyapıya kavuşturuldu.

Projede:

12 kilometre yağmur suyu hattı

7 kilometre atık su hattı

1,6 kilometre dere ıslahı hayata geçirildi.

Çevik Bir Meydanı’ndan Üçkuyular Meydanı’na uzanan hat üzerinde yapılan bu çalışmalar sayesinde, bölgede özellikle sağanak yağışlarda yaşanan su birikintileri ve taşkınların önüne geçildi. Aynı zamanda altyapı kaynaklı kötü koku problemleri de büyük ölçüde giderildi.

Yıldız Mahallesi’nde yeni etap başladı

İZSU, yatırımlarını yalnızca ana arterlerle sınırlı tutmayarak mahalle ölçeğinde de sürdürüyor. Bu kapsamda Yıldız, Çaldıran ve Çamlıkule mahallelerini kapsayan yeni bir çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 13 milyon liralık yatırımla yürütülen projede ilk etapta 1,5 kilometrelik yağmur suyu ve kanal hattı ayrıştırması yapılacak.

Çalışmalar tamamlandığında, bölgede yoğun yağışlarda oluşan su birikintileri ve taşkın riskinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Dünya Bankası destekli 3 milyarlık dönüşüm

Buca’daki altyapı dönüşümü önümüzdeki süreçte daha da genişleyecek. Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek 3 milyar liralık altyapı programının önemli bir bölümü ilçede uygulanacak.

Bu büyük proje kapsamında:

19 mahallede yağmur suyu ve atık su ayrıştırması yapılacak

Yeni altyapı hatları inşa edilecek

Modern ve uzun ömürlü sistemler kurulacak

Planlanan yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Buca’da kronikleşmiş altyapı sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.