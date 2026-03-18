Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Çanakkale’nin Türk milletinin kaderini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Tugay, Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı’nda yazılan destanın, imkansızlıklar içinde kazanılan büyük bir zafer olduğunu belirtti. Başkan Tugay, “Çanakkale; yoklukta var olmanın, umudu yitirmemenin, inançla ayağa kalkmanın adıdır.

Kurtuluşun ilk adımı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun habercisidir. Tarihe sığmayan bir direnişin zaferidir.” sözleriyle zaferin tarihsel önemine dikkat çekti.

“Bugün bize tüm vatan Çanakkale”

Mesajında Çanakkale’nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda milletin topyekun direnişinin simgesi olduğunu ifade eden Tugay, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün, bir milletin, tüm gücüyle varlık savaşı verdiği, tarihin akışını değiştirdiği yerdeyiz. Çanakkale’deyiz. Bugün bize tüm vatan Çanakkale…”

Tugay, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Türk ordusunun farklı cephelerde büyük mücadeleler verdiğini hatırlatarak, Çanakkale’nin bu cepheler arasında ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı.

18 Mart’ın tarihi kırılma noktası

1915 yılında İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u işgal etme planına dikkat çeken Tugay, Türk milletinin bu girişime karşı eşsiz bir direniş sergilediğini belirtti.

Özellikle 18 Mart 1915’te gerçekleşen büyük deniz saldırısının püskürtülmesinin, tarihe “Çanakkale geçilmez” sözünü kazandırdığını ifade etti.

Tugay, sınırlı imkanlara rağmen elde edilen başarının; etkili mayınlama, topçu birliklerinin başarısı ve askerlerin kararlılığıyla mümkün olduğunu dile getirdi.

Mustafa Kemal vurgusu

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e özel bir yer ayıran Tugay, Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği liderliğin tarihin seyrini değiştirdiğini belirtti.

Anafartalar Kahramanı olarak anılan Mustafa Kemal’in, savaşın en kritik anlarında ortaya koyduğu stratejik başarıyla öne çıktığını ifade etti.

Şehitlere minnet mesajı

Başkan Tugay, mesajının sonunda 18 Mart’ın anlam ve önemine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi: “Bugün yine aynı gururu yaşıyoruz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümünde; Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”