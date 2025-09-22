İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen uygulamalarda G.G. isimli bir kişi durduruldu.

10 Yıl 3 Ay 10 Gün Hapis Cezası

Yapılan GBT ve UYAP sorgulamalarında G.G.’nin “birden fazla kişi tarafından birlikte yağma”, “mala zarar verme” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından toplam 10 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.