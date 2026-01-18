İzmir’in Buca ilçesinde trafikte yaptığı tehlikeli hareketlerle hem sürücülerin hem de yayaların can güvenliğini riske atan kamyonet sürücüsüne rekor ceza uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışma kısa sürede sonuç verdi.

Sosyal medyadaki görüntüler harekete geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Doğuş Caddesi üzerinde park halinden kontrolsüz şekilde çıkış yaptığı ve ani manevralarla trafiği tehlikeye düşürdüğü görülen 35 BAD 281 plakalı kamyonete ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlattı.

Sürücü tespit edildi

Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda kamyonetin sürücüsünün B.H. olduğu belirlendi. Ekipler, sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiğini netleştirdi.

8 ayrı maddeden ceza kesildi

B.H.’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 8 ayrı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 17 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.

Aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

Sürücünün aday sürücü olduğu ve 75 ceza puanını aştığı tespit edildi. Bu nedenle sürücü belgesi iptal edilirken, B.H. hakkında ayrıca adli işlem de başlatıldı.