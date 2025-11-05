Edinilen bilgiye göre, B.Ö. (46) idaresindeki 35 BYK 622 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişeleri mevkiinde aynı yönde seyir halinde olan K.A. (50) yönetimindeki 35 CRP 157 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle K.A.’nın kullandığı araç kontrolden çıkarak alev aldı.

Araç alev aldı, ekipler seferber oldu

Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında araçta bulunan sürücü ve yolcular çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

7 kişi yaralandı

Kazada sürücüler B.Ö. ve K.A.’nın yanı sıra araçlarda bulunan Ş.Ö., M.T.Ö., H.Ü., M.A.A. ve H.A.P. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumları iyi

Hastanelerde tedavi altına alınan 7 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Sürücü gözaltına alındı

Kazaya neden olduğu değerlendirilen sürücü B.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.