Son Mühür/ Beste Temel - Günün ilk bölümünde gerçekleştirilen Yarıyıl Değerlendirme Zirvesi’nde, Rotaract kulüpleri ve bölge ekibi döneminin ilk altı ayında hayata geçirilen çalışmaları değerlendirdi. Kulüpler arası deneyim paylaşımı yapılırken, öne çıkan projeler ele alındı, yeni dönem hedefleri netleştirildi. Toplantıda, sürdürülebilirlik ve etki odaklı çalışmalar ön plana çıktı.

Ortak toplantı ve ödül gecesi

Akşam bölümünde Rotaract Bölge 2440 kulüplerinin 1. Ortak Toplantısı ve Meslek Hizmetleri Ödül Gecesi düzenlendi. Program, Balıkesir Rotaract Kulübü Dönem Başkanı Hakan Elbir’in açılış konuşmasıyla başladı. Gecede, Rotary Bölge 2440 Federasyon Başkanı Adnan Sözeri ile Bölge Rotaract Temsilcisi İlyas Okur katılımcılara hitap etti.

“Gençlik, Rotary’nin geleceğidir”

Federasyon Başkanı Adnan Sözeri, Rotaract kulüplerinin Rotary yapısı içindeki rolüne dikkat çekerek, gençlerin yalnızca proje üreten değil, aynı zamanda liderlik kapasitesi yüksek bireyler olarak yetiştiğini vurguladı. Sözeri, bu birlikteliğin Rotary’nin sürdürülebilir hizmet anlayışını güçlendirdiğini ifade etti.

“Bu buluşma bir yol haritasıdır”

Bölge Rotaract Temsilcisi İlyas Okur ise yarıyıl değerlendirme buluşmasının, yalnızca geride kalan dönemin muhasebesi olmadığını belirtti. Okur, kulüplerin enerjisi ve üretkenliğinin Rotaract’ın toplumsal etkisini büyüttüğünü dile getirdi.

Mesleğinde fark yaratanlara ödül

Program kapsamında; OBİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Tabanlı, Balkan Şampiyonu triatlet Sabri Öğe, Devlet Sanatçısı Devrim Erbil ve önceki dönem Federasyon Başkanı Ayda Özeren konuk konuşmacı olarak yer aldı. Topluma ve mesleklerine değer katan isimlere Meslek Hizmetleri Ödülleri takdim edildi. Gece, yeni üye kabul töreniyle tamamlandı.

Dayanışma ve ortak vizyon vurgusu

Rotaract Kulüpleri Yarıyıl Değerlendirme Zirvesi, kulüpler arası dayanışmanın güçlendiği, ortak vizyonun pekiştiği ve yeni dönem için motivasyonun yükseldiği bir buluşma olarak kayda geçti.