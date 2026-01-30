İzmir’de gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli sağanak ve fırtına, akşam saatlerinde şiddetini artırarak hayatı durma noktasına getirdi.

Akıntıya kapılan yaya saniyelerle kurtarıldı

Merkez ilçelerden birinde caddede oluşan yoğun su akıntısı, yoldan geçmeye çalışan bir yayayı sürükledi.

Dengesini kaybederek sele kapılan vatandaş, çevredeki bir kişinin yardımıyla birlikte olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Yaşanan panik anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sel merkez ilçelerde etkili oldu

Kuvvetli yağış ve fırtına özellikle Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova’da etkisini gösterdi.

Buca’ya bağlı bazı mahallelerde park halindeki araçlar sular altında kalırken, ana yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler mahsur kaldı.

Akıntıya kapılan bir motosiklet sürücüsünün de yaralandığı öğrenildi.

Rögarlar taştı, araçlar sürüklendi

Konak’ta rögarların taşmasıyla ana arterlerde büyük su birikintileri oluştu.

Sel suları bazı bölgelerde otomobilleri sürüklerken, maddi hasar meydana geldi. Kent genelinde trafik akışı yer yer durma noktasına geldi, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ekipler alarmda

Polis, itfaiye ve belediye ekipleri kent genelinde tahliye, su tahliyesi ve onarım çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları sel riski bulunan bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.