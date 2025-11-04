Son Mühür- Konak Belediyesi’nde çalışan emekçiler, üç aydır ödenmeyen Sosyal Denge Tazminatları (SDT) için yeniden eylem yaptı.

Tüm Yerel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar öncülüğünde belediye binası önünde toplanan işçiler, alın teriyle kazandıkları hakların gasp edilmesine tepki gösterdi. Sendika üyeleri, “Haklarımızdan vazgeçmiyoruz” sloganlarıyla belediye meclisi önünde toplandı.

Eylemde konuşan sendika temsilcileri, belediye yönetiminin sorumluluktan kaçtığını ve çalışanları mağdur ettiğini vurguladı.

Belediye Başkanı: “Yasal sınır 13 bin lira”

Eylemle eş zamanlı olarak meclis oturumunda konuşan Konak Belediye Başkanı, Bakanlık yazısına atıfta bulunarak, sosyal denge tazminatının yasal sınırının 13 bin lira olduğunu söyledi.

Başkan, “Belediyemizde bugüne kadar 30 bin lira ödeme yapılıyordu, ancak Bakanlık sınırlandırması nedeniyle bu miktarın 13 bin liraya çekilmesi zorunlu hale geldi” ifadelerini kullandı.

“Bu açıklama gerçeği yansıtmıyor”

Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, belediye yönetiminin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Erdağ, şu ifadeleri kullandı: “Konak Belediyesi’nde Başkanın kendi imzasıyla yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinde Sosyal Denge Tazminatı 25 bin lira olarak belirlenmiştir.

Bakanlık yazısı yeni bir düzenleme değildir; her yıl rutin olarak tüm belediyelere gönderilir. Sosyal demokrat bir belediyenin, emekçinin hakkını savunmak yerine bu yazının arkasına sığınması kabul edilemez.”

Erdağ, açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı olduğunu belirterek, “Bu tutum açık bir haksızlıktır. Belediye yönetimi, kendi imzasını yok saymakta ve çalışanların emeğini hiçe saymaktadır” dedi.

“Üç aydır ödenmeyen tazminatlar yaşamı zorlaştırıyor”

Sendika yetkilisi Erdağ, maaşların ve tazminatların gecikmesinin çalışanların yaşamını doğrudan etkilediğini vurguladı:

“Üç aydır ödenmeyen tazminatlar, emekçilerin hayatını altüst etti. Kiralar, faturalar, temel ihtiyaçlar… Her şey bu paraya bağlı. Konak Belediyesi yönetimi sözleşme hükümlerine uymak zorunda. Bu yükümlülük yerine getirilene kadar mücadelemiz sürecektir.”

“Bakanlık yazısı bahane, sözleşme ortada”

Tüm Yerel-Sen yetkilileri, Bakanlık yazısının bir “bahane” olarak kullanıldığını ifade etti. Açıklamada, söz konusu yazının her yıl rutin olarak gönderilen, bağlayıcılığı sınırlı bir hatırlatma metni olduğu vurgulandı.

Sendika temsilcileri, “Belediye yönetimi, kendi imzaladığı toplu sözleşmeye sadık kalmalıdır. Bakanlık yazısı, emekçinin hakkını gasp etmenin gerekçesi olamaz” ifadelerine yer verdi.

Eylem kararlılıkla sürdü

Konak Belediyesi önündeki eylemde emekçiler, pankartlar ve sloganlarla taleplerini yineledi. Sendika temsilcileri, “Sosyal Denge Tazminatlarının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz” diyerek mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Tüm Yerel-Sen yöneticileri, hakların geri ödenene kadar her platformda seslerini yükselteceklerini belirtti.