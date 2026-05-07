Son Mühür/Selda Meşe- Her geçen gün büyüyen ekonomik kriz İzmir'in merkez ilçelerini de etkiledi. Karşıyaka ve Buca'da ekonomik sıkıntıdan nasibini alan ilçeler arasında yerini aldı. Vatandaş evini ve arsasını icradan satmak zorunda kaldı.

Karşıyaka ilçesi Örnekköy mahallesinde 35736 ada 10 parselde kayıtlı arsa, vatandaşın üzerindeki borç nedeniyle icradan satılık oldu. Ulaşım açısından oldukça rahat bir konuma sahip taşınmaz ilçe merkezine sadece 4,2 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

İmar durumu gereği müstakil inşaata müsait, 102 metre kare olan taşınmaz için belirlenen değer 2 milyon 856 bin TL olarak açıklandı.



Söz konusu arsanın ihale usulü satışı için yapılacak olan açık artımanın birincisi, 3 Haziran 2026 saat: 14.24, ikincisi ise 3 Temmuz 2026 saat: 14.24 olarak belirlendi.

Buca'da 3 katlı bina icrada



İzmir'in en kalabalık ilçesi Buca'da, vatandaş ödeyemediği borcu nedeniyle 3 katlı binayı satmak zorunda kaldı. Kızılçullu mahallesinde 40632 ada ve 17 parselde bulunan üç katlı betonarme bina icradan satılığa çıkarıldı.

Değeri 4 milyon TL olarak belirlenen icralık binada asansör ve doğalgaz tesisatı bulunurken, binada her kat 79 metrekareden brüt 237 metrekare alana sahip özellikte.

İzmir'in metropol ilçelerinden olan Buca'da icraya çıkan üç katlı bina için belirlenen açık artırma tarihleri açıklandı.

Açık ihale usluü satışın birincisi, 29 Temmuz 2026 saat: 10.12 ikincisi ise, 1 Eylül 2026 saat: 10.12 olarak belirlendi.