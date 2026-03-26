İzmir’in Buca ilçesine bağlı Çamlıpınar Mahallesi’nde bulunan bir parkta gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

İddiaya göre park içerisinde taşkınlık çıkaran ve çevredeki vatandaşları rahatsız eden kişiler hakkında emniyet birimlerine çok sayıda ihbar yapıldı.

Bekçiler uyardı, şüpheliler direndi

İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen mahalle bekçileri, parkta bulunan şahısları sakin olmaları yönünde uyardı. Ancak uyarılara rağmen taşkınlıklarını sürdüren kişiler, yapılan uyarıları dikkate almadı.

GBT kontrolünde arbede çıktı

Bekçilerin kimlik kontrolü (GBT) yapmak istemesi üzerine şüpheliler, görevli personele mukavemet gösterdi. Yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

Şüpheliler etkisiz hale getirildi

Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle şüpheliler kontrol altına alındı. Arbede sonrası şahıslar etkisiz hale getirilirken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.