İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Kaynaklar Mezarlığı’nda yapılan ağaç budama çalışmaları, büyük tartışmalara yol açtı.

Çalışmalar sırasında yeterli güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle kesilen kalın dallar mezar taşlarının üzerine düştü. Bazı mezarların zarar gördüğü görülürken, ortaya çıkan görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar endişeli

Yakınlarının mezarlarının zarar görmesinden endişe duyan vatandaşlar, sorumlulara çağrıda bulundu.

Mezarlıkta oluşan hasarın onarılması gerektiğini belirten vatandaşlar, konuyla ilgili belediyeden ya da yetkili kurumlardan resmi bir açıklama beklediklerini dile getirdi. Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

“Böyle bir şey olmaz”

Mezarlığa sulama için gelen Gürkan Tunçel (33), yapılan çalışmaları sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Tunçel, şunları söyledi:

“Belediyenin bu şekilde çalışma yapması güzel ama mezarlıkları bu halde bırakması doğru değil. Burası manevi bir yer. İnsan yakınını kaybettiği için geliyor.

Benim yakınımın mezarına böyle bir zarar verilmiş olması çok üzücü. Ağaçları kesmişler ama toplamamışlar. Zarar gören mezarları kim onaracak? Maddi imkanı olmayan insanlar ne yapacak? Bu şekilde olamaz.

Benim bir yakınımın mezarı zarar görseydi burada bağırıyor olurdum. Yetkili arardım ama mezarlıkta yetkili bulmak mümkün değil. Nereye başvuracağımızı bile bilmiyoruz.”