Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, Filistin’in Dura Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurmak üzere önemli bir adım attı. Dura Belediyesi Meclis Üyeleri Safa Rajaei ve Haneen Dudin’in Bornova’ya gerçekleştirdiği ziyarette dostluk ve dayanışma mesajları verildi. Taraflar arasında imzalanan niyet mektubuyla kardeş şehir iradesi ortaya konuldu.

Eğitim öncelikli gündem

Yaklaşık 140 bin nüfuslu Dura, yakın geçmişte El Halil’den ayrılarak bağımsız bir kent oldu. Özellikle eğitim alanında yaşanan zorluklara dikkat çeken Dura Belediyesi heyeti, gençlere öncelik verdiklerini ve sürekli eğitim sunan bir gençlik merkezi kurduklarını aktardı. Heyet, Bornova ile kurulacak kardeş şehir ilişkisini “kentleri için bir umut” olarak gördüklerini belirterek, “Türkiye ile tarihsel bağlarımızı önemsiyoruz, Bornova’nın dostluğunda büyük bir gurur duyuyoruz” dedi.

“Böylesi bir gün size de nasip olur”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dura heyetine Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de işgal kuvvetlerinin kaçışını Belkahve’den izlediği anı simgeleyen heykeli armağan etti. Başkan Eşki, “Böylesi bir gün inşallah size de nasip olur” sözleriyle duygusal bir mesaj verdi.

“Zulüm emperyalizmin tarihinden beri sürüyor”

Ziyarette siyaset ve dış politika üzerine de değerlendirmelerde bulunan Başkan Eşki, Filistin’deki zulmün uzun bir tarihe dayandığını ifade etti: “Filistin’de zulüm bugün başlamadı. Arap Yarımadası emperyalizmle tanıştığından beri bu acı sürüyor. Bugün Filistin’de katliam yaşanırken Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerindeki saltanat, İsrail’in zulmünden bile daha çirkin. İsrail ile ilişkilerini sürdürmeye devam eden ülkeler tarihe kara bir leke olarak geçecek. Biz Filistin’de yaşanan sorunu insani olarak içselleştirdik. İsrail ile en çok ticaret yapan beş ülkeden biri olmamız büyük bir ayıp. Zulüm varsa çıkarların hiçbir önemi olmamalı.”

Ortak geleceğe dair umut

Ziyaretin sonunda Dura heyeti, Bornova Belediyesi’ne Filistin’in özgürlük mücadelesini anlatan bir tablo hediye etti. Tarafların imzaladığı niyet mektubuyla, kardeş şehir ilişkilerinin kısa sürede resmileştirilmesi konusunda kararlılık ortaya konuldu.