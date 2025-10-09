İzmir'in Bornova ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz denetimler sonucunda, otobüsle kente giriş yapmak isteyen iki zanlı yüklü miktarda sentetik yasaklı maddeyle yakalandı. Başarılı operasyonun ardından gözaltına alınan şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kent girişindeki otobüste denetim

Operasyon, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentin ana giriş güzergahlarından biri olan Bornova'da düzenlediği rutin kontrol ve denetimler sırasında gerçekleşti. Ekipler, şüpheli buldukları şehirlerarası bir otobüsü durdurarak yolcular ve eşyalar üzerinde detaylı arama yaptı. Polis, özel eğitimli köpeklerin de desteğiyle, yolculardan A.P. ve E.Ç. isimli iki şahsın yanlarında taşıdığı poşette şüpheli maddeler tespit etti.

126 kağıda emdirilmiş zehir ele geçirildi

Şahısların yanlarında bulundurduğu poşette yapılan detaylı incelemede, narkotik ekipleri şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Poşetin içinde tam 126 adet kağıda emdirilmiş sentetik yasaklı madde ele geçirildi. Ele geçirilen bu yüksek miktardaki yasaklı maddenin, piyasa değerinin yanı sıra tahmini olarak 50 bin içimlik olduğu belirlendi.

Yakalanan iki zanlı tutuklandı

Operasyonun ardından A.P. ve E.Ç. isimli iki zanlı, yasaklı madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlamalarıyla gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yapılan yargılama sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.