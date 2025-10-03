Olay, 29 Eylül sabahı saat 10.00 sıralarında Bornova ilçesi Ankara Caddesi 4. Sanayi Kavşağı üzerinde bulunan viyadükte yaşanmıştı.

Liman yönüne ilerleyen 06 FGT 332 plakalı taş yüklü tır, yağışla kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkmıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ölümden döndü

Tır, kontrolden çıkarak önce sola ardından sağa savrulmuştu. Devrilen aracın kupası, yaklaşık 8 metre yükseklikteki viyadükten aşağıya sarkarak askıda kalmıştı. Büyük bir faciadan dönülen kazada sürücü İrfan Öngen (48), hafif yaralı olarak araç içinde mahsur kalmıştı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden güçlükle çıkarmıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öngen, sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırması sonrası tedavi altına alınmıştı.

Kaza anı günler sonra güvenlik kamerasında

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Günler sonra ortaya çıkan görüntülerde, tırın viyadük üzerinde kayarak önce sola, ardından sağa manevra yaptığı ve sonrasında askıda kaldığı anlar net bir şekilde görülüyor.