İzmir'in merkez ilçelerinden Bornova, dün gece saatlerinde Barbaros Mahallesi'nde yaşanan trajik bir olayla sarsıldı. Saatler 22.10'u gösterirken, 5454 Sokak üzerinde park halinde bulunan bir araç, akıl almaz bir olaya sahne oldu. İddialara göre 63 yaşındaki İlhan Ö. isimli şahıs, kişisel ve ailevi sıkıntılarının etkisiyle girdiği derin bir sinir krizi neticesinde, kendi otomobilini yakma teşebbüsünde bulundu. Olayın hemen ardından alevlerin yükselmesi mahalle sakinlerini büyük bir korku ve paniğe sevk etti.

Ailevi sorunlar facianın eşiğine getirdi

Edinilen ilk bilgilere göre, olayın merkezindeki İlhan Ö.'nün, eşiyle arasında bir süredir devam eden ciddi sorunlar yaşadığı ve bu anlaşmazlıkların kendisini intihar girişimine kadar sürüklediği üzerinde duruluyor. Şahsın, park halindeki aracına yanıcı madde, büyük ihtimalle benzin dökerek aracı ateşe verdiği tespit edildi. Bu eylemin, duygusal bir çöküşün ve umutsuzluğun sonucu olduğu değerlendiriliyor. Maalesef, yangın sırasında alevlerin hızla yayılması sonucu İlhan Ö., yanan aracın ve yükselen alevlerin arasında kalarak ağır şekilde yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralı durumdaki şahsı acilen hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralının hayati tehlikesi sürüyor, geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, vücudunda ciddi yanıklar oluşan İlhan Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen Polis ekipleri ve itfaiye birimleri, hem yangına müdahale etti hem de olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, olayın kesin nedeni, şahsın psikolojik durumu ve intihar teşebbüsünü destekleyen tüm delillerin toplanmasına başlandı. Yetkililer, olayın intihar girişimi olduğu yönündeki kuvvetli şüpheler doğrultusunda hareket ederken, aile bireyleri ve görgü tanıklarının ifadeleriyle olayın tüm yönlerinin aydınlatılması hedefleniyor.