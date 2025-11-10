Son Mühür/ Beste Temel- Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Bornova’da, geleceğin teminatı olan minik öğrencilerin düzenlediği yürekleri ısıtan bir törenle anıldı. Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nin düzenlediği etkinlik, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde büyük ilgi gördü.

Sahne miniklerin, duygular yoğundu

Bornova Belediyesi'nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nden eğitim alan 3-6 yaş aralığındaki çocuklar, anma programı için özel olarak hazırlandı. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde sahne alan minikler, elden düşürmedikleri Atatürk fotoğraflarıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Büyük Önder için şiirler okuyan, özel şarkılar seslendiren ve koreografiler sergileyen çocuklar, salonda duygusal bir atmosfer yarattı. Programın sonunda minikler, Atatürk’ün fotoğrafının bulunduğu alana teker teker kırmızı karanfiller bırakarak saygılarını sundu. Aileler, bu gurur verici anları coşku ve sevgiyle izledi.

Atatürk’ün mirası: Bilim ve vicdan rehberliği

Törende bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Bornova Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan, Atatürk’ün bıraktığı mirasın önemine değindi. Özkan, “Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamına sayısız zafer ve devrim sığdırmış, bizlere bilim ve aklın ışığında ilerlemeyi öğretmiştir,” dedi.

Özkan, sözlerine devam ederek, kadın ve insan hakları ile vatandaşlık bilincini topluma kazandıran Atatürk’ün izinde yürüyeceklerini belirtti. “Bizler, çocuklarımızı Cumhuriyet’in, bilimin ve vicdanın rehberliğinde yetiştirmeye devam edeceğiz. Ona layık bireyler olmak için durmaksızın çalışacağız. Atamızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz,” diyerek konuşmasını tamamladı.