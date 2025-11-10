Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi’nin 2024 yılında kurduğu Çeşme Vizyon Ofisi, kenti katılımcı bir yaklaşımla planlama hedefi doğrultusunda bir yıllık çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Arkas Sanat Alaçatı’da düzenlenen lansmanda, planlama-tasarım, kimlik-etik, turizm-rotalar, mahalle-katılım ve buluşma-deneyim başlıklarında üretilen çıktılar tanıtıldı.

Program; sergi, kısa film gösterimi, sunumlar, konuşmalar, plaket takdimi ve katılımı teşvik eden “Çeşme Puzzle” etkinliği ile sona erdi.

“Bir masa, çok ses, ortak akıl”

Vizyon Ofisi Başkanı Esra Koçdemir, ofisin kuruluş felsefesini “üretkenliğin, dayanışmanın ve yenilikçi fikirlerin buluşma noktası” olarak tanımladı. Koçdemir, bir yılda yüzü aşkın toplantı yapıldığını ve her tema altında somut çıktılar üretildiğini söyledi.

“Deneyimi deneyimleyerek ilerledik”

Şehir plancısı Ali Faruk Göksu, Vizyon Ofisi’nin büyük resmi görürken sahada uygulanabilir modeller oluşturduğunu ifade ederek, “Tasarımcılar Çeşme’de” programı kapsamında 36 şehir ve 100’den fazla üniversiteden genç ağırladıklarını, “Harflerin Çeşmesi” gibi özgün kent kimliği projeleri geliştirdiklerini belirtti.

“Çeşme artık ulusal ölçekte konuşulan bir deneyim”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Vizyon Ofisinin ilçe ölçeğinde örnek bir planlama platformu olduğunu vurguladı: “Bu masada unvanlarımızı kapıda bırakıyoruz; herkes eşit söz hakkına sahip. Ortak akılla, eleştiriye açık bir kültürle ilerliyoruz. 200’e yakın gençle yapılan atölyeler, yüzlerce ortak akıl buluşması ve kurum-uzman iş birlikleriyle kısa sürede bütüncül bir planlama çerçevesi oluşturduk. Vizyon Ofisi yalnızca Çeşme’nin değil, İzmir ve Türkiye’nin konuştuğu bir model haline geldi.”

Bir yılda öne çıkan çalışmalar

Planlama ve tasarım

Çeşme 2030 Strateji ve Eylem Planı

Park ve envanter çalışmaları

“Yeniden Yeşil Hareketi”

Çeşme Anatomisi ve kıyı karakteri araştırmaları

Kimlik ve etik

“Sen Çeşme’sin” kamu iletişim programı

Mahalle kimlik çalışmaları

“Harflerin Çeşmesi” içerikleri

Turizm ve rotalar

Dört Mevsim Çeşme yaklaşımı

Turistik haritalar ve tematik rotalar

“Çeşmelerin Çeşmesi” envanteri ve restorasyon çalışmaları

Mahalle ve katılım

“Ne Var Ne Yok” buluşmaları

25 mahalle için kimlik–değer kartları ve eylem planları

Buluşma ve deneyim

“Tasarımcılar Çeşme’de” öğrenci atölyeleri

“Süvarilerin İzinde” kurtuluş rotası saha çalışmaları