Olay, 29 Aralık 2025 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Ümit Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden ayrılarak yakın çevrede bulunan akrabalarının yanına gitti.

Burada bir süre kalan Yılmaz, “Biriyle görüşeceğim” diyerek evden ayrıldı. Bu saatten sonra kendisinden haber alınamayan genç kadının ailesi, emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Son görüntüler boş arsada tespit edildi

Yapılan kamera incelemelerinde Mihriban Yılmaz’ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak’ta bulunan boş arsaya gittiği belirlendi.

Burada kendisini bekleyen bir otomobile binen Yılmaz’ın, daha sonra ortadan kaybolduğu tespit edildi. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüpheli İnan’ın, Yılmaz’ın akrabalarıyla aynı binada ikamet ettiği bilgisine de ulaşıldı.

Cinayeti itiraf etti: Boğarak öldürdüm, ormana gömdüm

Soruşturma kapsamında 11 Ocak’ta Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde Fatih İnan, Mihriban Yılmaz’ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih İnan tutuklanırken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mihriban Yılmaz’ın cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verildi.

Manisa’daki şüpheli ölüm dosyası yeniden açıldı

Mihriban Yılmaz cinayetine ilişkin soruşturma sürerken, Fatih İnan’ın 2023 yılında Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşanan başka bir şüpheli ölümle bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Bir fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül (23), 3 Ağustos 2023’te yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Sarıgül’ün ölümünün kalp krizi sonucu gerçekleştiği belirtilmiş, dosyada “kovuşturmaya yer yok” kararı verilmişti.

Ancak Sarıgül’den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan’a ait sperm bulgularına rastlanması üzerine dosya yeniden gündeme geldi.

Amca–yeğen mesajlaşmaları soruşturmaya girdi

Soruşturma kapsamında Fatih İnan’ın kardeşi Ö.İ. ile amcası K.İ. arasında geçen mesajlaşmalar da dosyaya eklendi.

Amca K.İ.’nin, “Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum” şeklindeki mesajına, yeğeni Ö.İ.’nin “Ses etmeyin” yanıtını verdiği belirlendi.

Ö.İ.’nin ifadesinde, söz konusu mesajların Naile Büşra Sarıgül’ün ölümüyle ilgili olduğunu söylediği öğrenildi.

Bu gelişmeler üzerine soruşturma savcısı, Sarıgül dosyasında verilen “kovuşturmaya yer yok” kararının kaldırılmasını talep etti.

Savcılıktan kuvvetli suç şüphesi değerlendirmesi

Yeniden ifadesi alınan Fatih İnan, Naile Büşra Sarıgül ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu öne sürdü. Ancak tanık beyanlarının bu iddiayı doğrulamadığı belirtildi.

Savcılık değerlendirmesinde; İnan’ın Sarıgül ile rızası dışında cinsel birliktelik yaşadığı, ardından genç kadını inşaatın ikinci katından aşağı ittiği ve bu durumun bazı akrabaları tarafından da bilindiği gerekçesiyle suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu vurgulandı.

İki ayrı dosyada tutuklu

Mihriban Yılmaz cinayeti nedeniyle tutuklu bulunan Fatih İnan, Naile Büşra Sarıgül’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da “nitelikli cinsel saldırı” ve “tasarlayarak öldürme” suçlarından tutuklandı. Her iki olaya ilişkin adli soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.