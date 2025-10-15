İzmir’in Bornova ilçesinde 70 yaşındaki bir adam, tartıştığı yatalak eşini tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Rafetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Bornova’nın Rafetpaşa Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre R.T. (70) isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle yatalak eşi İzade Teker (69) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.T., evde bulunan ruhsatsız tabancayla eşine ateş etti.

Silah seslerini duyan komşular ihbar etti

Mahallede yankılanan silah seslerini duyan komşular, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, İzade Teker’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı kısa sürede yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli R.T., Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürülerek sorguya alındı.

Olayda kullanılan tabanca ele geçirildi

Ekipler, olay yerinde cinayette kullanılan ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.