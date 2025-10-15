FIBA Europe Cup C Grubu ilk maçında Aliağa Petkimspor, Romanya ekibi CSM Corona Brașov’u 85-74 mağlup ederek Avrupa arenasına galibiyetle giriş yaptı.

Petkimspor parkede fark yarattı

İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu’ndaki ilk maçında sahasında Romanya’nın CSM Corona Brașov takımını konuk etti.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Petkimspor baştan sona üstün bir performans sergiledi.

İlk yarıda oyunu kopardı

Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-16, ilk yarısını ise 52-35 önde tamamlayan Petkimspor, ikinci yarıda da oyun kontrolünü elinde tuttu.

Üçüncü periyot 68-55 İzmir ekibinin üstünlüğüyle geçilirken, temsilcimiz son bölümde farkı koruyarak maçı 85-74 kazandı.

Franke maçın yıldızı oldu

Aliağa Petkimspor’da Franke, kaydettiği 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Takımın hücumda kolektif bir performans sergilediği maçta, savunmadaki direnç ve hızlı hücum organizasyonları dikkat çekti.