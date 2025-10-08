Son Mühür- İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleşen ve kamuoyunun yakından takip ettiği cinsel taciz davasında, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi "çocuklar Mahkemesi"nde karar açıklandı. Öğretmen Y.Ş. hakkında mahkeme, iddiaların ağırlığına paralel olarak çok yüksek bir hapis cezasına hükmetti. Ancak yargılamanın sonunda verilen bu ağırlaştırılmış cezaya rağmen, sanık hakkındaki mevcut ev hapsi uygulamasının devam etmesi yönündeki karar, hem adliye çevresinde hem de kamuoyunda ciddi bir şaşkınlık ve infial yarattı.

Öğretmen 37 yıl 6 ay hapis cezası aldı ama ev hapsi sürüyor

Deniz Doğan'ın haberine göre, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, cinsel taciz suçlamalarıyla yargılanan öğretmen Y.Ş., toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin, yargılanan sanık hakkında bu denli uzun süreli bir mahkûmiyet kararı vermesi, suçun hukuki karşılığı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ancak bu ağır mahkûmiyet kararının hemen ardından alınan ve sanığın cezaevine gönderilmesini engellediği anlaşılan ev hapsinin sürdürülmesi kararı, adalet sarayının önünde toplanan mağdur aileler ve destekçileri tarafından güçlü bir itirazla karşılandı.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan karara ateş püskürdü

Davanın başından itibaren mağdur çocukların ve ailelerinin sesi olan UCİM (Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği) Genel Başkanı Saadet Özkan, karar duruşmasının ardından adliye önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Özkan, 37 yıl 6 ay gibi devasa bir hapis cezası alan bir kişinin tutukluluk yerine ev hapsinde tutulmasını "adalet duygusunu derinden yaralayan" bir durum olarak nitelendirdi ve kararı sert biçimde eleştirdi.

Saadet Özkan, tepkisini dile getirirken, "Bu denli uzun süreli bir mahkûmiyet alan bir şahsın, toplum içinde serbest dolaşımına imkan tanıyan ev hapsi tedbirinin devamı nasıl gerekçelendirilebilir? Bu durum, hukukun ruhuna aykırıdır ve adaletin tam olarak tecelli etmesi önünde bir engeldir," ifadelerini kullandı. Özkan, dernek olarak bu kararın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve adaletin yerine gelmesi için tüm yasal itiraz yollarını zorlayacaklarının altını çizdi.

Mağdur aileler: "Güvende hissetmiyoruz"

Mağdur çocukların aileleri de mahkemenin bu çelişkili kararına yönelik derin üzüntülerini dile getirdi. Aileler, sanığa verilen ağır hapis cezasının bir nebze olsun içlerini rahatlattığını ancak sanığın fiilen tutuklanmaması anlamına gelen ev hapsinin sürdürülmesinin, kendilerini güvende hissetmekten alıkoyduğunu belirtti. Aileler, cezanın ağırlığına karşın sanığın toplum içinde bulunma ihtimalinin kendileri için yeni bir endişe kaynağı oluşturduğunu ifade ederek, kararın bir an önce tutuklamaya çevrilmesi taleplerini yinelediler.