Batman’ın Gerçüş ilçesi kırsalında yedi yıl önce terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde, vefatının yıl dönümünde düzenlenen anlamlı bir törenle anıldı. Şehidin aziz hatırasını yaşatmak ve ailesinin acısını paylaşmak amacıyla düzenlenen anma programı, şehidin baba ocağı olan Hamzalı Mahallesi'nde gerçekleşti. Katılımcılar, şehidimizin ruhuna ithafen okunan mevlide iştirak etti ve sonrasında ikram edilen yemeği paylaştı.

Devletin zirvesinden taziye mesajı ve protokolün ilgisi

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus için düzenlenen anma programına, devletin en üst kademesinden de ilgi gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailesine gönderdiği telgrafla başsağlığı dileklerini ve taziyelerini ileterek acılarına ortak oldu.

Programda, Şehit babası Yücel Ulus ve anne Şükran Ulus, programa katılan çok sayıda misafirin taziyelerini kabul etti. AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, şehit babası Yücel Ulus'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim ederek minnet duygularını sundu. Bergama Müftüsü Mehmet Cesur’un yürekten okuduğu dualarla devam eden program, yapılan ikramların ardından birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Yüksek katılımla birlik mesajı verildi

Şehidin anma etkinliğine siyaset, askeriye ve mülki idareden geniş katılım sağlandı. Programa katılanlar arasında MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanoğlu, Bergama'nın mülki amiri Kaymakam Avni Oral, Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik yer aldı. Askeri kanattan ise İzmir İl Jandarma Tugay Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Coşkun Çorapçı ve Bergama Garnizon Komutanı Tank Albay Mehmet Ekizer hazır bulundu. Siyasi partilerin il ve ilçe başkanları da bu önemli günde bir araya geldi: MHP İzmir İl Başkanı Veysel Eroğlu, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, CHP İlçe Başkanı İsmail Durmaz, MHP İlçe Başkanı Av. Hasan Hüseyin Engin ve İyi Parti İlçe Başkanı Av. Gökhan Engel şehit ailesine desteklerini gösterdi. Emniyet Müdürü Zivver Kaya’nın yanı sıra, çok sayıda belediye meclis üyesi, daire amiri, muhtar ve bölge halkından vatandaşlar da programa iştirak ederek, teröre karşı tek yürek oldukları mesajını verdi.

Baba Ulus'un hüzünlü karesi hafızalarda

Şehit babası Yücel Ulus, oğlu Ömer Yiğit Ulus’un şehadetinin ardından düzenlenen cenaze töreninde yaşadığı derin acıyla tüm Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı. O anlarda dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun omzuna başını yaslayarak çekilen fotoğraf, babanın evlat acısını ve milletin ortak kederini sembolize eden unutulmaz bir kare olarak tarihe geçmişti. Şehit Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, kahramanlığı ve fedakârlığı ile ülkesinin gönlünde yaşamaya devam ediyor.