Son Mühür/Merve Turan- Bornova Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı, yıllara yayılan ortak çalışmalarını yeni bir protokolle uluslararası proje ortaklığı düzeyine taşıdı. 2029 yılına kadar geçerli olacak anlaşma kapsamında; eğitim, gençlik ve kültür alanlarında yürütülecek projelerin Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gibi fonlarla desteklenmesi hedefleniyor.

Yerelden küresele taşınan ortaklık

İki kurum arasındaki iş birliği, 2015 yılında 7–18 yaş grubuna yönelik Çocuk Orkestrası projesiyle başlamıştı. Yeni protokol ile bu ortaklık, uluslararası kaynaklara erişimi olan, çok paydaşlı ve uzun vadeli bir yapıya kavuştu. Protokole Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile İnci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez imza attı.

Başkan Eşki: “Uluslararası fonlara açılan bir dönem”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İnci Vakfı ile yürütülen çalışmaların kente önemli katkılar sunduğunu belirterek, yeni döneme ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“İnci Vakfı, sivil alanda en yoğun iş birliği yaptığımız kurumlardan biri. Eğitimden sanata uzanan çok sayıda projede birlikte hareket ettik. Bu güçlü ilişkiyi şimdi uluslararası fonlardan yararlanabileceğimiz bir seviyeye taşıdık. Bornova, İzmir ve ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz.”

Ürkmez: “Daha geniş fırsatlarla yol alacağız”

İnci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez ise protokolün açtığı yeni alana dikkat çekerek, “Uzun süredir devam eden iş birliğimizi farklı ve daha kapsayıcı bir boyuta taşımanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu yeni çerçeve, birlikte çok daha geniş imkanlar üretmemizi sağlayacak” dedi.

Robotik kodlamadan gençlik orkestrasına çok başlıklı projeler

Protokol kapsamında çocuklar ve gençlere yönelik robotik kodlama atölyeleri hayata geçirilecek, mesleki eğitim alanında yeni iş birlikleri geliştirilecek. Naldöken Kültür Merkezi’nde Çocuk ve Gençlik Orkestrası çalışmalarının devam etmesi planlanırken, Gezici Kütüphane uygulamasının mahallelerde yaygınlaştırılması da hedefler arasında yer alıyor. Kod’İnci Projesi gibi mevcut programlar da yeni dönemde desteklenecek.

Eğitimden kültürel mirasa ortak üretim

Eğitim, gençlik, çevre ve kültürel miras başlıklarında ortak projelerin üretileceği protokol ile Bornova’da toplumsal etkinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ulusal ve uluslararası fonların daha etkin kullanılmasıyla, yerel ölçekte geliştirilen çalışmaların uluslararası ağlara dahil edilmesi planlanıyor.

Yeni dönemde hayata geçirilecek projelerle çocukların ve gençlerin kültürel, sosyal ve akademik gelişimlerine doğrudan katkı sunulması hedefleniyor. Atölye çalışmaları, kültür-sanat etkinlikleri ve mahalle odaklı sosyal projelerle Bornova’nın yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Protokol törenine İnci Vakfı Genel Müdürü Elif Türkmen Elbirler ile Bornova Belediyesi’nin ilgili bürokratları da katıldı.