Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği Kitap Günleri, oyuncu Tamer Levent, yazar Pelin Batu ve Solo Türk’ün eski pilotu Yusuf Kurt’un katıldığı söyleşilerle final yaptı. 10 gün süren etkinlik, kültür, sanat ve edebiyat dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Kitapla dolu 10 gün Bornova’da tamamlandı

Bornova Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Bornova Kitap Günleri, 10 gün boyunca Büyükpark’ta kitapseverleri buluşturdu. Türkiye’nin en uzun soluklu kitap etkinliklerinden biri haline gelen organizasyonda 463 yazarve 63 yayınevi, İzmirlilerle bir araya geldi.

Etkinliğin son iki gününde sahneye çıkan oyuncu Tamer Levent, yazar Pelin Batu ve Solo Türk’ün eski pilotu Yusuf Kurt, büyük ilgi gördü. Söyleşiler, imza günleri, atölyeler ve konserlerle renklenen Kitap Günleri, Bornova’da kültürle dolu bir atmosfer yarattı.

“Sanata evet, özenle çalışın”

Homeros Sahnesi’ndeki etkinlikte konuşan Tamer Levent, “Sanata Evet” başlıklı söyleşisinde gençlere seslenerek, “Hangi işi yaparsanız yapın, mutlaka özenle yapın. Özenli insan, topluma ve sanata katkı sunar” dedi. Aynı gün gerçekleştirilen Pelin Batu söyleşisi ise şiirler, öyküler ve Haluk Çetin’in gitarıyla seslendirdiği şarkılarladinleyicilerden büyük beğeni topladı.

“Uçak kullanmak otomobilden daha kolay”

Etkinliğin son gününde sahneye çıkan Yusuf Kurt, pilotluk deneyimlerini ve mesleğine duyduğu tutkuyu anlattı. “Hayal gücü her şeydir. İşimi büyük mutluluk ve gururla yaptım,” diyen Kurt, dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.

Kurt’un “Uçak kullanmak, otomobil kullanmaktan daha kolay” sözleri, salonda tebessüm yarattı.

Kadınlar ve çocuklar için özel etkinlikler

26 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Kitap Günleri’nde, İlber Ortaylı, Sunay Akın ve Buket Uzuner gibi yazarlar da Bornovalı okurlarla buluştu. Etkinlik boyunca imza günleri, söyleşiler, paneller ve şiir dinletilerinin yanı sıra; kadınlara özel yoga, pilates ve yemek atölyeleri, çocuklara özel kukla gösterileri, zeka oyunları, resim, fotoğrafçılık ve masal atölyeleri düzenlendi.

Başkan Eşki: “Bornova kitapla, sanatla ve düşünceyle nefes alıyor”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kitap Günleri’nin kentin kültürel kimliğinde önemli bir yer edindiğini belirtti: “Kitap Günleri sadece bir fuar değil; fikirlerin, duyguların, sanatın ve yaşamın buluşma noktası. Bornova kitapla, sanatla ve düşünceyle nefes alıyor. Bu birliktelik kentimizin kültürel enerjisini büyütüyor.”