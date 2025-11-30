İzmir'in Bergama ilçesinden gelen üzücü haberde, iki gündür kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen Zeki Bingöl'ün cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı adamın, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki makilik bir arazide bulunmasının ardından, ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

İhbar üzerine geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı

Bergama'nın Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden emekli öğretmen Zeki Bingöl'ün ailesi, 28 Kasım tarihinde kendisinden haber alamayınca durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından polis, jandarma ve AFAD ekiplerinden oluşan kalabalık bir ekip, yaşlı adamın bulunması için bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlattı. Arama ekipleri, kayıp kişinin gidebileceği tüm güzergahları ve çevredeki doğal alanları titizlikle taradı.

Cansız bedeni evinden uzak bir makilik alanda tespit edildi

Yürütülen kapsamlı arama faaliyetleri sonucunda, Alzheimer hastası Zeki Bingöl'ün cansız bedenine evinin bulunduğu bölgeden yaklaşık 2 kilometre mesafedeki makilik bir alanda rastlandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, yaşlı adamın naaşı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alzheimer hastalığının yol açtığı kaybolma vakalarının bir kez daha acı bir şekilde sonuçlanması, bölge halkında derin üzüntü yarattı.