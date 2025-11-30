İzmir'in Buca ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde depolanan atıkların yol açtığı sağlık tehdidi, kötü koku ve sinek sorunları nedeniyle başlattıkları protesto eylemlerine bu hafta da devam etti. Mahalleli adına konuşan Muhtar Gökmen Yıldız, amaçlarının siyasi değil, temel belediyecilik hizmetlerini almak olduğunu belirterek şantiyenin kaldırılmasını talep etti.

Mahalleli mağdur: "Çöp dağları değil, hizmet istiyoruz"

Artan çöp kokusu ve sinek istilası yüzünden büyük mağduriyet yaşadığını belirten mahalle sakinleri, "Çöp dağları değil hizmet istiyoruz", "Yetkililer, sesimizi duysun artık" ve "Temiz yaşam herkesin hakkı" yazılı pankart ve dövizlerle şantiye önünde toplandı. Mahalle Muhtarı Gökmen Yıldız, iki haftadır yapılan eyleme rağmen belediyeden hiçbir geri dönüş alamadıklarını dile getirdi. Yıldız, "Bu şantiyenin buradan kaldırılmasını talep ediyoruz. Kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız var. Maalesef, bir buçuk yıldır ne hizmet alabiliyoruz ne de muhatap bulabiliyoruz. Tek amacımız bu rezaletin sonlanması ve hizmete kavuşmak. Burası, Otokent, sanayi ve kocaman bir mahallenin ortasında çöp aktarma merkezi olarak kullanılıyor. İnsanlar bu pislik içinde yaşamak istemiyorlar; derdimiz siyaset değil, hizmet almak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Yaşam kalitesi düşüyor: "Nefes alamıyoruz, evler satılamıyor"

Mahalle sakinlerinden Remzi Bilge Tecan, şantiye alanına vahşi bir şekilde aşırı derecede çöp boşaltılmaya başlandığını belirterek durumun ciddiyetini vurguladı. Tecan, "Çöp depolaması çoğaldıkça nefesimizi kesmeye başladı. Gece uykudan uyandıran, genizlerimizi yakacak derecede kötü bir koku var. Pencere açamıyoruz, burada yaşamak çok zor. Sinek ve fareleri bir kenara bırakın, artık nefes alamıyoruz. Durum o kadar vahim ki, insanlar evlerini satıp gitmeyi düşünüyor ancak bu şartlarda alıcı bulamıyorlar," şeklinde konuştu ve bölgedeki Otokent esnafını da kendilerine destek olmaya davet etti. Şantiye çalışanlarının da durumdan rahatsız olduğunu ancak işten çıkarılma korkusuyla ses çıkaramadıklarını iddia eden mahalleli Bayram Şeker de açıklamada bulundu.

AK Parti'den destek: "Çöp, çukur zihniyeti devam ediyor"

Eyleme destek veren AK Parti Buca Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez de, sorunu defalarca meclis gündemine taşıdıklarını belirtti. Balyemez, "Mecliste toplanan çöpler nedeniyle kentin sağlığının tehdit edildiğini, farelerin cirit attığını, sineklerin çocuklara enfeksiyon bulaştırdığını, kokudan insanların evlerinde duramadığını anlattık. Ne yazık ki karşımızda bir irade yok. Derdimizi anlatacağımız sorumlu kimse yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'çöp, çukur zihniyeti' maalesef devam ediyor. Yetkililere hem mecliste hem de sokaktan çağrıda bulunuyoruz: Bir an önce bu çöpü buradan kaldırın ve insanların sağlığını tehdit etmekten vazgeçin," çağrısında bulundu.