İzmir’in Bergama ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen üç kişiyi teknik ve fiziki takip altına aldı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, S.I., E.C.K. ve A.İ.T.’nin ilçe genelinde uyuşturucu madde satışına karıştığını tespit etti.

Suçüstü yakalandılar

Yapılan takip çalışmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheliler, uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde detaylı arama gerçekleştirildi.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek bulundu

Aramalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, ayrıca bir adet ruhsatsız tüfek de polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Ele geçirilen maddelere el konulurken soruşturmanın kapsamı genişletildi.

3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan S.I., E.C.K. ve A.İ.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan üç şüpheli, “uyuşturucu madde ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.