Son Mühür- İzmir Valiliği'nin açıkladığı rapora göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden Ege Denizi'nin güney kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Fırtınanın şiddeti ve etki alanı

Valilik raporunda, Genel Başlık olarak "Ege Denizi’nin Güneyinde Fırtına Bekleniyor!" ifadesi yer alırken, beklenen hadisenin şiddetinin "Fırtına" seviyesinde olduğu bildirildi.

Fırtınanın beklendiği yer, Güney Ege Denizi olarak tespit edildi. Rüzgârın, yarın 29 Kasım 2025'in ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden başlayacağı, sabah saatlerinde ise kuzeyli güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) şiddette eseceği tahmin edilmektedir. Bu rüzgar hızı, denizcilik terminolojisine göre Fırtına kategorisine karşılık gelmektedir.

Başlangıç ve bitiş saatleri ile deniz ulaşımı riski

Uyarı raporuna göre fırtınanın etkili olacağı Geçerlilik periyodu, 29 Kasım 2025 Cumartesi 00:00 itibarıyla başlayacak. Fırtınanın şiddetini yarın öğle saatlerinden 12:00'dan itibaren kaybetmesi bekleniyor.

İzmir Valiliği, fırtına nedeniyle oluşması muhtemel riskler başlığı altında, özellikle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini vurguladı. Denizcilikle uğraşan tüm kişi ve kurumların, belirlenen saatler arasında can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Sağanak yağış da bekleniyor

Öte yandan İzmir genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği de belirtilmişti. Bu akşam 21 itibarıyla etkisini gösterecek yağışın yarın akşam 18:00'a kadar şehrin birçok ilçesinde devam etmesi bekleniyor.