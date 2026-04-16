İzmir Bergama arası kaç km sorusunun yanıtı güzergaha göre değişiyor. Özel araçla otoyol kullanıldığında mesafe yaklaşık 106 kilometre. D550 kullanıldığında ise biraz uzuyor, 110 km civarına çıkıyor. İki yolun da seyir güzelliği var; biri hızlı, diğeri manzaralı.

İzmir Bergama arası kaç saat sürer?

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu kullanıldığında yol yaklaşık 1 saat 1 dakika sürüyor. D550 karayolu rotasıyla gidilirse bu süre 1 saat 15 dakika ile 1 saat 45 dakika arasında değişiyor. Trafik ve saatinize göre bu süreler oynayabilir. Özellikle hafta sonu sabahları çıkışta, pazar akşamları dönüşte trafik yoğunlaşıyor.

Otobüsle gitmeyi tercih edenler için süre biraz uzuyor. İzmir Otogarı'ndan kalkan otobüslerle yolculuk ortalama 2 saat kadar sürüyor. İzban ile gidip aktarma yapmayı düşünenlerin ise toplam yolculuk süresi 3 saat civarına çıkabiliyor.

İzmir Bergama yol tarifi nasıl?

İki ana güzergah var. İlki ve en hızlısı Kuzey Otoyolu. Bayraklı-Karşıyaka çevre yolundan Çandarlı yönüne doğru ilerleyip otoyolu kullanıyorsunuz. Yenişakran'dan sonra Tepeköy kavşağında Ayvalık yönüne gitmeyip sağa dönerek Bergama'ya giriyorsunuz. Paralı ama hızlı.

İkinci seçenek Manisa-Kınık üzerinden geçen rota. Biraz daha uzun ama ücretsiz. Özellikle Kozak Yaylası'nı da görmek isteyenler için keyifli bir alternatif olabiliyor.

Otoyol ücreti ne kadar?

Kuzey Otoyolu üzerinden gidildiğinde 2026 güncel tarifesine göre toplam otoyol ve köprü ücreti 165 TL civarında. Ödeme gişelerde HGS veya kredi kartı/nakit ile yapılabiliyor. Yakıt maliyeti ise araç tipine göre değişiyor. Benzinli bir araç için 106 kilometrelik yol ortalama 6,8 litre yakıt tüketiyor.

Toplu taşımayla Bergama'ya nasıl gidilir?

İzban'ı kullananlar için pratik bir rota var. Herhangi bir İzban durağından Aliağa son durağına inip, oradan Bergama'ya giden 835 numaralı aktarma hattı otobüsüne geçebiliyorsunuz. Adnan Menderes Havalimanı'ndan gelenler için de aynı güzergah işliyor: önce İzban ile Menemen veya Aliağa'ya, ardından otobüsle Bergama'ya.

Bergama'ya vardığınızda Akropol, Asklepion ve Bergama Arkeoloji Müzesi başta olmak üzere pek çok tarihi nokta sizi bekliyor. Tek güne sığdırmak zor, mümkünse konaklamalı bir plan yapmak daha tatmin edici oluyor.