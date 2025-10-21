Son Mühür/ Merve Turan- Geçen yıla göre performansını 148 puan artıran EÜ, Tıp Fakültesi bulunan devlet üniversiteleri arasında 5’inci, genel sıralamada ise 7’nci sıraya yükseldi.

Akademik göstergelerde dikkat çekici artış

URAP sıralamasında 15 farklı göstergenin değerlendirildiğini belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kurumun pek çok kriterde puan artışı elde ettiğini söyledi.

EÜ;

Makale kriterinde 162,

Atıf kriterinde 150,

Bilimsel doküman kriterinde 156,

Doktora kriterinde 162,

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci kriterinde 59,

Uluslararası iş birliği kriterinde 88,

Yurt içi iş birliği kriterinde 60,

TÜBİTAK projeleri kriterinde 164 puan topladı.

Bu sonuçlarla birlikte üniversite toplamda 1003 puan elde etti. Rektör Budak, “Geçen yılın sonuçlarına göre makale, atıf, doktora, bilimsel doküman, uluslararası iş birliği, yurt içi iş birliği ve TÜBİTAK projeleri kriterlerinde yükseliş sağladık” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası arenada parlamaya devam ediyor”

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi’nin tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı ve sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olarak hem ulusal hem de uluslararası alanda başarılarını sürdürdüğünü vurguladı. Budak, “Üniversitemiz bilimsel üretkenliğini artırmaya, ulusal ve uluslararası arenada adını daha güçlü şekilde duyurmaya devam ediyor” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ilerliyoruz”

Ege Üniversitesi’nin hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer almak olduğunu belirten Budak, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bilimsel çalışmalarımızı ve akademik faaliyetlerimizi bu hedefle sürdüreceğiz. Ulusal ve uluslararası yayınlardan bilimsel projelere, yenilikçi eğitim anlayışından küresel iş birliklerine kadar her alanda ilerlemeye kararlıyız. Akademik başarı grafiğimizin yükselmesine katkı sunan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum.”

Ege Üniversitesi başarı grafiğini yukarı taşıyor

URAP 2025-2026 sonuçlarına göre, Ege Üniversitesi hem araştırma odaklı gelişim stratejisi hem de bilimsel üretkenliği sayesinde Türkiye’nin önde gelen devlet üniversiteleri arasında konumunu güçlendirdi. Üniversite yönetimi, gelecek dönemde de yayın kalitesi, proje üretimi ve uluslararası iş birlikleri alanlarında büyüme hedefliyor.