Son Mühür/ Merve Turan- Bayraklı’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı kortej yürüyüşü ve konserle büyük bir coşku ile kutlandı. Özkanlar Migros önünden başlayan yürüyüşte binlerce vatandaş, meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle renkli görüntüler oluşturdu. İlçe sakinleri, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden alkışlarla korteje eşlik etti.

Kutlamalar Atatürk Anıtı’nda başladı

Gün, Bayraklı Sevgi Yolu sonunda bulunan Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Akşam saatlerinde yapılan korteje Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, meclis üyeleri, muhtarlar, Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Taşçı ve binlerce vatandaş katıldı. Meşaleler, bando ritimleri ve marşlar yürüyüşe ayrı bir atmosfer kattı.

Kortej Şehit Hakan Ünal Parkı’nda sona erdi

Özkanlar Migros önünden başlayan Cumhuriyet korteji, Şehit Hakan Ünal Parkı’nda noktalandı. Alanda sergilenen Cumhuriyet temalı canlı heykeller ziyaretçilerin ilgisini topladı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yürüyüş boyunca vatandaşları selamladı ve destekleri için teşekkür etti.

Zeybek gösterisi ve konser coşkuyu büyüttü

Parkta devam eden programda Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin zeybek gösterisi büyük alkış aldı. Ardından sahne alan yerel sanatçılar, Solist Alis Aktaş ile birlikte marşlar ve sevilen eserleri seslendirdi. Performansa Samır Badalov, Kerem Altunbay, Erkan Demir, Zafer Taş ve Gökhan Alkan eşlik etti. Finalde hep bir ağızdan söylenen marşlar, meydanda coşku yarattı.

Başkan Önal: “Cumhuriyet özgürlüktür, umuttur”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma vurgusu yaptı “Bu büyük günü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yol arkadaşlarını minnetle anıyorum. Cumhuriyet; kadının eşit yaşam hakkıdır, gencin umududur, çocuğun özgür gülüşüdür. Cumhuriyet, halkın iradesidir; bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur. Biz bu mirasa sahip çıkacağız, birlik ve dayanışma içinde geleceği hep birlikte kuracağız.”

“Cumhuriyet sevdamız Bayraklı’dan yükselecek” diyen Önal, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bugün burada sadece bayram kutlamıyor, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk.”

Kırmızı-beyaz görüntüler geceye damga vurdu

Kutlamalar, meşaleler, bayraklar ve telefon ışıkları altında marşlarla sona erdi. Bayraklı sokakları, Cumhuriyet coşkusuyla kırmızı-beyaza büründü.