Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi, Cumhuriyetin 102’nci yılı kapsamında düzenlediği kortej yürüyüşü ve “Bi Hayat Fest” etkinliği bünyesindeki Sevcan Orhan konseriyle Bornova’da büyük bir coşku yarattı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuşmasında Cumhuriyetin bir kadın devrimi olduğuna dikkat çekerek özgür ve eşit bir Türkiye vurgusu yaptı. Sevilen sanatçı Sevcan Orhan ise “Atatürk sayesinde özgür bir Türk kadını olarak türkülerimi söylüyorum” sözleriyle Bornovalılardan büyük alkış aldı.

Korteje binlerce Bornovalı katıldı

Kutlamalar, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan kortej yürüyüşü ile başladı. Başkan Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ve kızları Asya Tuna ile korteje katılarak vatandaşlarla birlikte yürüdü. Spor kulüpleri, STK’lar, kadın dernekleri ve çok sayıda Bornovalı, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

Balkonlardan, sokaklardan destek

Vatandaşlar korteji balkonlardan bayraklarla selamlarken, cadde boyunca kafeteryalarda oturanlar da alkışlarla katılım sağladı. Bornova Belediye Bandosu, Özel Türk Koleji Bandosu ve Kadın Ritim Grubu eşliğinde gerçekleşen fener alayı, renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüş, SMA Tip 1 hastası Abbas Miran ve DMD hastası Berk Yıldız için düzenlenen “Bi Hayat Fest” alanında son buldu.

Sevcan Orhan’dan Atatürk’e vefa mesajı

Büyükpark Meydanı’nda sahneye çıkan Sevcan Orhan, sevilen türkülerini Bornovalılarla hep bir ağızdan söyledi. Orhan, sahnede yaptığı konuşmada güçlü alkış aldı: “Bugün özgür bir Türk kadını olarak bu meydanda türkülerimi söylüyorsam Atatürk sayesinde. En büyük gururum, 29 Ekim’de sahneye çıkmak. Atatürk bu ülkenin kurucusudur ve bunu kimse değiştiremez.”

Başkan Eşki: “Cumhuriyet kadınların özgürleşmesidir”

Başkan Ömer Eşki, kız çocukları ile birlikte sahneye çıkarak Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından birinin kadınların özgürlüğü olduğunu vurguladı: “Cumhuriyet, kadının ve erkeğin eşit bireyler olarak kabul edildiği düzenin adıdır. Kız çocuklarının eğitim alabildiği, kadınların özgürce var olabildiği bir ülkeyi savunuyoruz. Dileğimiz; kadınların, çocukların ve eğitimin özgür olduğu bir Türkiye'dir.”

“Millet çocuklarına sahip çıkacak”

Festivalin SMA ve DMD hastası iki çocuğa destek amacı taşıdığını belirten Başkan Eşki, şu çağrıyı yaptı: “Devlet destek vermiyorsa millet sahip çıkar. Evlatlarımıza sahip çıkamazsak, Cumhuriyetin anlamı eksik kalır. Tüm İzmirlileri bu dayanışmaya davet ediyorum.”

“Bu karanlık günleri birlikte aydınlatacağız”

Başkan Eşki, konuşmasının sonunda demokrasi ve birlik vurgusu yaparak kalabalığa şöyle seslendi: “Bugün ışıklarımızla karanlığı yırtacağız. Umutla, inançla, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bu ülkeyi yeniden Atatürk’ün gösterdiği aydınlık çizgiye taşıyacağız.”

Bornova kırmızı-beyaza boyandı

Kutlamalar, binlerce Bornovalının ellerindeki bayraklarla alanı kırmızı-beyaza boyadığı anlarla sona erdi. Tören, İzmir Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesiyle tamamlandı.