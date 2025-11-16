İzmir'in Bayraklı ilçesinde, imam nikahlı birlikte yaşadığı Sidar Şimşek'i (21) bıçaklayarak öldürmekten yargılanan İ.D.'ye (24) verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 9 ay hapis cezasının gerekçesi kamuoyuna duyuruldu. İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, sanığın eylemi öncesindeki hazırlığına ve olay anındaki soğukkanlılığına dikkat çekilerek, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin neden uygulanmadığı detaylıca açıklandı.

Cinayet öncesi kritik internet aramaları ve ikna çabası

Mahkeme kararında, sanık İ.D.'nin, maktul Şimşek’i daha önce defalarca darp etmesi nedeniyle genç kadının çocuğunu alarak evden ayrıldığı bilgisine yer verildi. Cinayetin işlendiği 21 Temmuz 2024 tarihinde ise sanığın, güzel ve yumuşak ifadeler içeren mesajlar göndererek, çocuğunu görme bahanesiyle Sidar Şimşek'i buluşmaya ikna ettiği anlatıldı.

Sanığın telefonunda yapılan dijital inceleme sonuçları, eylemin planlılığına işaret etti. İ.D.'nin olaydan kısa süre önce, "alkollüyken adam öldürme suçu", "eski eşi öldürme cezası", "kalbe sokulan bıçak cezası yatar" gibi çarpıcı sorgulamalar yaptığı tespit edildi. Sanığın, maktulden tahrik edici mesajlar geldiği yönündeki savunmalarına mahkeme tarafından itibar edilmediği kaydedildi.

Olay anı vurgusu: Tartışma süresi bile yoktu

Sanığın çelişkili tahrik savunmalarını reddeden Mahkeme, eylemin buluşma ile cinayet arasında geçen sadece 20 saniyelik kısa süresine vurgu yaptı. Kararda bu husus şöyle detaylandırıldı:

"Sanık ile maktulün o günkü yazışmaları buluşmaya yönelik olup, maktulün mesajlarında 'canım, aşkım' gibi hitaplar kullandığı belirlenmiştir. Uzak kamera kayıtlarında da sabit olduğu üzere, maktulün kucağında 8 aylık bebeğiyle sanığın yanına gitmesi ile sanığın bıçaklama eylemine başlaması arasında yaklaşık 20 saniye bulunduğu anlaşılmıştır. Bu durum, sanık ile maktul arasında tartışma süresi dahi bulunmadığını göstermektedir. Kaldı ki, tartışmaya gitmek isteyen bir maktulün gece vakti bebeğiyle olay yerine gitmesi beklenemezdi. Sanık hakkında, resmi nikahlı evli olmadığı ve sadakat yükümlülüğü bulunmayan maktule karşı bu eylemi iradi alkol kullanımı sonrası gerçekleştirdiği anlaşıldığından, haksız tahrik indirimi (TCK 29) uygulanmamıştır."

Cezada indirim talebi reddi: "Çocuğunu düşünmeyen sanık"

Mahkeme, sanığın eylem sonrası 112 Acil Hattı'nı aradığı ve pişmanlık duyduğu yönündeki savunmalarına rağmen takdiri indirim (TCK 62) uygulamama gerekçesini de açıkladı. Kararda, bu ret gerekçesi, eylemin vahşeti ve sonuçları ile ilişkilendirildi:

"Sanığın buluşma ve çocuğu gösterme maksadıyla gece vakti dışarıya gelen maktulün yanına komando bıçağıyla gelmesi, bebeğinin kucakta olduğu halde gözü önünde anneyi 8 yerinden bıçaklaması ve sonrasında çocuğunu dahi düşünmemesi göz önüne alındığında, sanık hakkında lehe indirim uygulanmasını gerektirecek hiçbir husus bulunmamaktadır."

Mahkeme, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve "bıçak taşıma" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırarak, cezalarında herhangi bir indirim yapılmasına gerek görmedi.