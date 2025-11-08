İzmir Barosu, Kocaeli Dilovası’nda bir parfüm dolum tesisinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği iş kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Baro, iş kazasının ucuz kadın emeği ve çocuk işçiliğinin görmezden gelindiği, temel iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı bir çalışma düzeninin ağır sonucu olduğunu belirtti.

Açıklamada hayatını kaybedenler arasında 16-65 yaş aralığında kadın ve çocuk işçilerin bulunduğu vurgulanarak, “Öngörülebilir ve önlenebilir tehlikeler dikkate alınmamış, ruhsat ve denetim yükümlülükleri yerine getirilmemiştir” denildi. Ayrıca patlayıcı maddelerin depolanması ve yangın tüplerinin bulunmamasının da ihmaller zincirinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Baro, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, TCK ve AİHS hükümleri çerçevesinde işveren kadar, şikayetler ve başvurulara rağmen etkili denetim yapmayan idari makamların da sorumlu olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Ceza uygulanmaması ve denetim zafiyeti iş cinayetlerini sürekli kılıyor” ifadelerine yer verildi.

İzmir Barosu, hayatını kaybeden emekçilere rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, işverenler ve ilgili kamu görevlileri hakkında ivedilikle kapsamlı, bağımsız ve etkili soruşturma yürütülmesini talep etti.