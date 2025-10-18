İzmir Barosu, Türkiye’de tartışmalara yol açan 11. Yargı Reformu Taslağı hakkında kapsamlı bir açıklama yaptı. Taslağın, çocukların, kadınların, LGBTİ+ bireylerin ve toplumun kazanılmış haklarını geriye götürecek, insan hakları hukukuyla bağdaşmayan düzenlemeler içerdiği vurgulandı.

TASLAK ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE VE ANAYASA’YA AYKIRI

Baro açıklamasında, özellikle çocuk adalet sistemiyle ilgili maddelerin, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi. Taslakta hâkime geniş takdir yetkisi verilmesi nedeniyle hukukun temel ilkelerinin zedelendiği ifade edilirken, çocukların cezalandırılmaya odaklanan uygulamalara maruz kalacağı eleştirildi.

LGBTİ+ HAKLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER ANAYASA’NIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

LGBTİ+ bireylerin temel haklarına yönelik tasarıda yer alan düzenlemeler de tepki çekti. Trans bireylerin cinsiyet uyum süreçlerinde yaş sınırının artırılması ve “biyolojik cinsiyete aykırı davranışlar” gibi muğlak ifadelerin yer alması, ifade özgürlüğü ve özel yaşam haklarının ihlaline neden olacağı kaydedildi. Ayrıca, aynı cinsiyetteki kişilerin evlenme ya da nişan töreni yapmalarına hapis cezası öngören maddelerin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı.

İzmir Barosu, bu düzenlemelerin kabul edilmemesi gerektiğini belirterek, “Adaletin temeli özgürlüktür; farklılıkları cezalandırmak değil, eşit yurttaşlığı güvence altına almak hukuk devletinin görevidir” dedi. Baro, insan hakları, çocukların üstün yararı ve eşitlik mücadelesine kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.